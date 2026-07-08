Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера: простий спосіб

Розмова телефоном та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Дзвінки з незнайомих номерів надходять українцям майже щодня, і не всі вони безпечні. Водночас невідомий номер не завжди означає шахрая — іноді це можуть бути знайомі або рідні, які просто змінили номер.

Про те, як визначити, хто телефонує з незнайомого номера, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Як перевірити номер через Viber

Частково визначити абонента можна за допомогою Viber. Якщо телефонує реальна людина з профілем у месенджері, ім'я або нік користувача можна побачити напряму.

Для цього потрібно відкрити Viber, ввести номер, з якого був дзвінок, і натиснути "Написати". Після цього застосунок може показати ім'я людини або нікнейм, під яким власник номера зареєстрований у сервісі.

Rakuten Viber має інтелектуальну функцію "Ідентифікація абонентів". Вона дозволяє показувати інформацію про того, хто дзвонить, навіть якщо номера немає в адресній книзі користувача.

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Технологія працює на основі обміну контактними даними між користувачами месенджера. Так формується спільна база номерів і відповідних імен.

Коли надходить вхідний дзвінок, система звіряє номер із базою. Якщо збіг є, Viber показує ім'я абонента. Це допомагає швидше вирішити, чи варто відповідати на дзвінок.

Коли ідентифікація може не спрацювати

Функція ідентифікації абонента не завжди гарантує результат. Вона може не спрацювати, якщо номера немає в базі даних.

Також інформація може не з'явитися, якщо дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення або якщо користувач у налаштуваннях конфіденційності заборонив показ свого імені.

Такий підхід не гарантує стовідсоткового визначення кожного дзвінка. Однак він помітно підвищує шанси побачити ім'я абонента та швидко оцінити ризики розмови.

Раніше Новини.LIVE писали, що мовчазні дзвінки з невідомих номерів можуть бути не випадковістю, а частиною шахрайської перевірки активних абонентів. Якщо людина відповідає, її номер можуть позначити як чинний і використати для наступних етапів обдзвону.

Також Новини.LIVE розповідали, що щодня на телефон приходять десятки SMS і повідомлень у чатах, але частина з них може становити реальну загрозу для даних і грошей користувача. Фахівці радять не зберігати окремі типи повідомлень і видаляти їх одразу після прочитання.