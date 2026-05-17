Як розпізнати телефонних шахраїв: цифри в номері, на які не можна відповідати

Виклик з невідомого номера. Фото: кадр з відео/YouTube

Телефонні шахраї дедалі частіше маскуються під банки, операторів, служби доставки або знайомі компанії. Один із найпростіших способів захиститися — уважно дивитися на номер, з якого надходить дзвінок, особливо якщо код країни чи формат виклику здається незвичним.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Перевіряйте код країни

Перші цифри після знака "+" показують країну, з якої нібито надходить виклик. Для України це +380. Наприклад, Німеччина має код +49, Польща — +48, а інші країни використовують власні міжнародні коди.

Якщо вам телефонують із незнайомого закордонного номера, а ви не очікуєте такого дзвінка, краще не поспішати відповідати. Шахраї можуть використовувати міжнародні номери або підміняти їх, щоб виклик мав "офіційніший" вигляд чи викликав цікавість.

Обережно з незнайомими стаціонарними номерами

Окрему увагу варто звертати на стаціонарні номери, зокрема з кодом Києва +380 44. Сам по собі такий код не означає шахрайство, адже ним користуються реальні компанії та установи.

Читайте також:

Але якщо ви не маєте справ у Києві, не чекали дзвінка від сервісу чи організації, а співрозмовник одразу вимагає дані картки, код із SMS або просить перейти за посиланням — це вже тривожний сигнал.

Які коди мають українські мобільні оператори

В Україні мобільні оператори використовують відомі коди. Наприклад, Київстар має номери з кодами +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77.

Vodafone використовує +380 50, 66, 95, 99 і 75. У Lifecell це +380 63, 73 та 93.

Якщо виклик приходить із незвичного поєднання цифр, це не обов'язково шахрайство, але варто бути уважнішими. Особливо якщо номер має дивний вигляд, а дзвінок супроводжується тиском або терміновими вимогами.

Не довіряйте коротким номерам

Банки, мобільні оператори та великі компанії справді можуть використовувати короткі сервісні номери. Але шахраї часто намагаються копіювати схожий формат, щоб викликати довіру.

Якщо ви не чекали дзвінка, краще не повідомляти жодних особистих даних. Найбезпечніше — завершити розмову й самостійно зателефонувати в банк або компанію за номером з офіційного сайту чи застосунку.

Дзвінки в месенджерах теж можуть бути небезпечними

Шахраї дедалі частіше телефонують не лише через мобільний зв'язок, а й у Viber, Telegram або WhatsApp. Вони можуть використовувати одноразові акаунти, чужі фото, назви банків або логотипи компаній.

Якщо вам телефонує невідомий контакт без пояснення, краще не відповідати. За потреби можна перевірити профіль, написати людині окремо або знайти офіційні контакти компанії.

Раніше Новини.LIVE писали, що щодня на смартфон надходять десятки SMS і повідомлень у месенджерах, однак частина з них може становити ризик для особистих даних і грошей. Деякі листування краще не зберігати в пам'яті телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що телефонних шахраїв часто можна розпізнати не лише за дивним номером чи підозрілою манерою спілкування, а й за типовими фразами, які повторюються в різних схемах. Якщо під час розмови звучить бодай одна з них, краще одразу припинити діалог і не повідомляти жодних особистих чи банківських даних.