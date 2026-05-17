Звонят мошенники: не отвечайте на номера с этими цифрами

Дата публикации 17 мая 2026 06:32
Как распознать телефонных мошенников: цифры в номере, на которые нельзя отвечать
Вызов с неизвестного номера. Фото: кадр из видео/YouTube

Телефонные мошенники все чаще маскируются под банки, операторов, службы доставки или знакомые компании. Один из самых простых способов защититься — внимательно смотреть на номер, с которого поступает звонок, особенно если код страны или формат вызова кажется необычным.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Проверяйте код страны

Первые цифры после знака "+" показывают страну, из которой якобы поступает вызов. Для Украины это +380. Например, Германия имеет код +49, Польша — +48, а другие страны используют собственные международные коды.

Если вам звонят с незнакомого зарубежного номера, а вы не ожидаете такого звонка, лучше не спешить отвечать. Мошенники могут использовать международные номера или подменять их, чтобы вызов выглядел "официальнее" или вызвал интерес.

Осторожно с незнакомыми стационарными номерами

Особое внимание стоит обращать на стационарные номера, в частности с кодом Киева +380 44. Сам по себе такой код не означает мошенничество, ведь им пользуются реальные компании и учреждения.

Читайте также:

Но если вы не имеете дел в Киеве, не ждали звонка от сервиса или организации, а собеседник сразу требует данные карты, код из SMS или просит перейти по ссылке — это уже тревожный сигнал.

Какие коды имеют украинские мобильные операторы

В Украине мобильные операторы используют известные коды. Например, Киевстар имеет номера с кодами +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77.

Vodafone использует +380 50, 66, 95, 99 и 75. У Lifecell это +380 63, 73 и 93.

Если вызов приходит с необычного сочетания цифр, это не обязательно мошенничество, но стоит быть внимательнее. Особенно если номер выглядит странно, а звонок сопровождается давлением или срочными требованиями.

Не доверяйте коротким номерам

Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут использовать короткие сервисные номера. Но мошенники часто пытаются копировать похожий формат, чтобы вызвать доверие.

Если вы не ждали звонка, лучше не сообщать никаких личных данных. Безопаснее всего — завершить разговор и самостоятельно позвонить в банк или компанию по номеру с официального сайта или приложения.

Звонки в мессенджерах тоже могут быть опасными

Мошенники все чаще звонят не только через мобильную связь, но и в Viber, Telegram или WhatsApp. Они могут использовать одноразовые аккаунты, чужие фото, названия банков или логотипы компаний.

Если вам звонит неизвестный контакт без объяснения, лучше не отвечать. При необходимости можно проверить профиль, написать человеку отдельно или найти официальные контакты компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что ежедневно на смартфон поступают десятки SMS и сообщений в мессенджерах, однако часть из них может представлять риск для личных данных и денег. Некоторые переписки лучше не хранить в памяти телефона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что телефонных мошенников часто можно распознать не только по странному номеру или подозрительной манере общения, но и по типичным фразам, которые повторяются в различных схемах. Если во время разговора звучит хотя бы одна из них, лучше сразу прекратить диалог и не сообщать никаких личных или банковских данных.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
