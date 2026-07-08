Как узнать, кто звонит с незнакомого номера: простой способ

Разговор по телефону и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Звонки с незнакомых номеров поступают украинцам почти ежедневно, и не все они безопасны. В то же время неизвестный номер не всегда означает мошенника — иногда это могут быть знакомые или родственники, которые просто сменили номер.

О том, как определить, кто звонит с незнакомого номера, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PMG.ua.

Как проверить номер через Viber

Частично определить абонента можно с помощью Viber. Если звонит реальный человек с профилем в мессенджере, имя или ник пользователя можно увидеть сразу.

Для этого нужно открыть Viber, ввести номер, с которого поступил звонок, и нажать "Написать". После этого приложение может показать имя человека или никнейм, под которым владелец номера зарегистрирован в сервисе.

Rakuten Viber обладает интеллектуальной функцией "Идентификация абонентов". Она позволяет отображать информацию о звонящем, даже если его номер отсутствует в адресной книге пользователя.

Читайте также:

Технология работает на основе обмена контактными данными между пользователями мессенджера. Так формируется общая база номеров и соответствующих имен.

Когда поступает входящий звонок, система сверяет номер с базой. Если совпадение есть, Viber показывает имя абонента. Это помогает быстрее решить, стоит ли отвечать на звонок.

Когда идентификация может не сработать

Функция идентификации абонента не всегда гарантирует результат. Она может не сработать, если номера нет в базе данных.

Также информация может не отобразиться, если звонок осуществляется через стороннее программное обеспечение или если пользователь в настройках конфиденциальности запретил отображение своего имени.

Такой подход не гарантирует стопроцентную идентификацию каждого звонка. Однако он заметно повышает шансы увидеть имя абонента и быстро оценить риски разговора.

Ранее Новини.LIVE писали, что безмолвные звонки с неизвестных номеров могут быть не случайностью, а частью мошеннической проверки активных абонентов. Если человек отвечает, его номер могут пометить как действующий и использовать для следующих этапов обзвона.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ежедневно на телефон приходят десятки SMS и сообщений в чатах, но часть из них может представлять реальную угрозу для данных и денег пользователя. Специалисты советуют не сохранять отдельные типы сообщений и удалять их сразу после прочтения.