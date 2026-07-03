Як повністю вимкнути всі ШІ-функції у Windows 11: на це знадобиться 5 хвилин

Логотип компанії Microsoft та ноутбук на операційній системі Windows. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У Windows 11 дедалі більше функцій працюють на базі штучного інтелекту, але не всі користувачі хочуть бачити ШІ в кожному кутку системи. Частину таких інструментів можна вимкнути за кілька хвилин через налаштування.

Про те, як прибрати ШІ-функції у Windows 11, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Як прибрати дії ШІ з контекстного меню

Windows 11 показує ШІ-ярлики в контекстному меню. Набір опцій залежить від типу файлу, який обирає користувач.

Наприклад, якщо натиснути правою кнопкою миші на фото, система може запропонувати прибрати фон за допомогою Photos або виконати візуальний пошук через Bing. Схожі дії можуть з'являтися для Teams, OneDrive, Office, Paint та інших застосунків.

Щоб вимкнути такі ярлики, потрібно перейти в "Налаштування", далі "Програми", "Дії" і по черзі вимкнути всі перемикачі.

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Що робити з Click To Do на Copilot+ PC

На комп'ютерах Copilot+ PC є ще одна функція — Click To Do. Вона пропонує дії на базі ШІ, коли користувач виділяє зображення або текст на екрані.

Щоб вимкнути її, потрібно перейти в "Налаштування", "Конфіденційність і безпека", Click To Do і деактивувати перемикач.

Як вимкнути ШІ в Notepad, Office та Edge

Вимкнення ШІ-ярликів у контекстному меню не прибирає такі можливості всередині самих застосунків. У Notepad є інструменти для письма на базі ШІ, у Photos — функції на кшталт Object Eraser, у Paint — видалення фону, а в Office з'являється Copilot.

Єдиного перемикача для всіх цих функцій немає, тому їх потрібно вимикати окремо.

У Notepad потрібно відкрити "Налаштування" і вимкнути "Інструменти письма".

У Word, Excel або PowerPoint потрібно перейти в "Файл", далі "Параметри", Copilot і зняти позначку з пункту "Увімкнути Copilot".

У Microsoft Edge потрібно відкрити "Налаштування", знайти пункт "Показувати кнопку Copilot на панелі інструментів" і вимкнути цей перемикач.

Як прибрати ШІ-функції з Microsoft Photos

У Microsoft Photos немає окремого перемикача для вимкнення ШІ-інструментів редагування.

Однак можна перейти в "Налаштування" і натиснути "Отримати класичну версію Photos". Після цього встановлюється класичний застосунок Photos, у якому немає ШІ-функцій.

Як вимкнути Windows Recall

Однією з найобговорюваніших ШІ-функцій Windows 11 стала Recall. Вона доступна лише на Copilot+ PC, тому власникам комп'ютерів без NPU про неї не потрібно хвилюватися.

Recall періодично робить знімки екрана, щоб користувач міг шукати свою попередню активність або ставити запитання про те, що робив на комп'ютері. Усі дані зберігаються локально, але багато користувачів не хочуть, щоб така функція працювала у фоновому режимі.

Щоб вимкнути Recall, потрібно перейти в "Налаштування", "Конфіденційність і безпека" і деактивувати пункт "Зберігати знімки". У цьому ж меню можна натиснути "Видалити знімки", щоб прибрати вже збережені знімки та звільнити місце.

Як вимкнути Windows Studio Effects

Windows Studio Effects — ще одна функція, доступна лише на Copilot+ PC. Вона створена для покращення вигляду й звуку під час відеодзвінків.

Серед можливостей є автоматичне кадрування, розмиття фону, ефект зорового контакту, портретне освітлення та фокус на голосі.

Щоб вимкнути Studio Effects, потрібно перейти в "Налаштування", "Bluetooth і пристрої", "Камери", "Підключені камери".

Після цього слід вибрати камеру зі списку, натиснути "Редагувати" біля пункту "Додаткові параметри камери" і вимкнути "Використовувати Windows Studio Effects".

Як видалити Copilot у Windows 11

Windows 11 також має окремий застосунок Copilot. Це ШІ-помічник Microsoft, який може відкриватися через спеціальну клавішу Copilot на підтримуваних клавіатурах або за допомогою комбінації Win + C.

Він може відповідати на запитання, генерувати контент, змінювати налаштування пристрою та виконувати інші дії, типові для ШІ-чатбота. Якщо користувачу це не потрібно, застосунок можна видалити.

Для цього потрібно перейти в "Налаштування", "Програми", "Установлені програми", Copilot, натиснути на значок із трьома крапками поруч із ним і вибрати "Видалити". Після цього з контекстного меню Windows 11 також зникає пункт "Запитати Copilot".

Як перепризначити клавішу Copilot

Якщо на клавіатурі є окрема клавіша Copilot, після видалення застосунку вона стає непотрібною. Однак її можна налаштувати для запуску іншої програми.

Для цього потрібно перейти в "Налаштування", "Bluetooth і пристрої", "Клавіатура", "Налаштувати клавішу Copilot на клавіатурі" і вибрати "Спеціальний" у випадному меню. Після цього можна обрати застосунок, який відкриватиметься за допомогою клавіші Copilot.

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