Багато хто залишає ПК на ніч — чому цього не варто робити

Кнопка живлення на корпусі комп'ютера. Фото: Unsplash

Залишати персональний комп'ютер увімкненим на ніч здається зручним рішенням, але в цього підходу є кілька мінусів, які з часом можуть відчутно вплинути і на витрати, і на ресурс техніки. Хоча сучасні комп'ютери добре захищені від перегріву та стрибків напруги за умови справної системи охолодження і наявності джерела безперебійного живлення, тримати їх постійно ввімкненими все одно не найкраща ідея.

Про те, чому варто вимикати комп'ютер, пише Gazeta.ua.

Електроенергія та зайві витрати

Навіть відносно енергоефективні сучасні системи споживають електрику, коли працюють без перерви. Якщо комп'ютер не використовується годинами, наприклад, уночі або під час довгої відсутності вдома, вимкнення допомагає зменшити рахунки. Особливо відчутним споживання стає під навантаженням: у відеоіграх, під час рендерингу чи інших "важких" задач.

Для тих, хто намагається економити або має обмежений бюджет, постійно залишати ПК увімкненим зазвичай просто не має сенсу.

Менше шуму — більше комфорту

Комп'ютер, який працює постійно, часто створює фоновий шум. Найчастіше це вентилятори, які можуть бути майже непомітними вдень, але заважати вночі, коли потрібна тиша. Навіть якщо система здається тихою, у спальні або невеликій кімнаті постійне гудіння може дратувати й збивати сон.

Природне зношування

Існує поширений міф, що вимикання та ввімкнення нібито сильніше "вбиває" комп'ютер. Частково в цьому є логіка, але для сучасних машин ризик значно менший, ніж для старого обладнання.

Натомість постійна робота без пауз скорочує ресурс через природне зношування — насамперед через тепло. Вентилятори у корпусі, процесорі та відеокарті потрібні не "для краси": висока температура шкодить електроніці. Додається і пил — ще один ворог компонентів. Коли деталі забруднюються, вони починають грітися сильніше, а це підвищує навантаження на охолодження і створює замкнене коло. Саме цей фактор часто стає одним із найпереконливіших аргументів на користь вимикання комп'ютера на ніч.

Оновлення та стабільність системи

Частина оновлень Windows застосовується повноцінно лише після перезавантаження. До того ж періодичне вимкнення та ввімкнення допомагає "очистити" накопичені дрібні збої в роботі системи та може позитивно вплинути на швидкодію ПК, особливо якщо комп'ютер працював без перерви тривалий час.

