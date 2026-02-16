Многие оставляют ПК на ночь — почему этого не стоит делать

Кнопка питания на корпусе компьютера. Фото: Unsplash

Оставлять персональный компьютер включенным на ночь кажется удобным решением, но у этого подхода есть несколько минусов, которые со временем могут ощутимо повлиять и на расходы, и на ресурс техники. Хотя современные компьютеры хорошо защищены от перегрева и скачков напряжения при условии исправной системы охлаждения и наличия источника бесперебойного питания, держать их постоянно включенными все равно не лучшая идея.

О том, почему стоит выключать компьютер, пишет Gazeta.ua.

Реклама

Читайте также:

Электроэнергия и лишние расходы

Даже относительно энергоэффективные современные системы потребляют электричество, когда работают без перерыва. Если компьютер не используется часами, например, ночью или во время долгого отсутствия дома, отключение помогает уменьшить счета. Особенно ощутимым потребление становится под нагрузкой: в видеоиграх, во время рендеринга или других "тяжелых" задач.

Для тех, кто пытается экономить или имеет ограниченный бюджет, постоянно оставлять ПК включенным обычно просто не имеет смысла.

Меньше шума — больше комфорта

Компьютер, который работает постоянно, часто создает фоновый шум. Чаще всего это вентиляторы, которые могут быть почти незаметными днем, но мешать ночью, когда нужна тишина. Даже если система кажется тихой, в спальне или небольшой комнате постоянное гудение может раздражать и сбивать сон.

Естественный износ

Существует распространенный миф, что выключение и включение якобы сильнее "убивает" компьютер. Частично в этом есть логика, но для современных машин риск значительно меньше, чем для старого оборудования.

Зато постоянная работа без пауз сокращает ресурс из-за естественного износа — прежде всего из-за тепла. Вентиляторы в корпусе, процессоре и видеокарте нужны не "для красоты": высокая температура вредит электронике. Добавляется и пыль — еще один враг компонентов. Когда детали загрязняются, они начинают греться сильнее, а это повышает нагрузку на охлаждение и создает замкнутый круг. Именно этот фактор часто становится одним из самых убедительных аргументов в пользу выключения компьютера на ночь.

Обновления и стабильность системы

Часть обновлений Windows применяется полноценно только после перезагрузки. К тому же периодическое выключение и включение помогает "очистить" накопленные мелкие сбои в работе системы и может положительно повлиять на быстродействие ПК, особенно если компьютер работал без перерыва длительное время.

Напомним, Windows 11 впервые преодолела отметку в 1 миллиард пользователей — это произошло в праздничном квартале. О достижении этого рубежа сообщил генеральный директор во время презентации финансовых результатов компании за второй квартал 2026 финансового года.

Также мы писали, что полноценный интерфейс Android для компьютеров впервые появился в открытом доступе из-за случайной публикации. На снимках из утечки можно увидеть обновленную верхнюю панель, поддержку расширений в Chrome и элементы многооконного режима для работы на большом экране.