Как полностью отключить все функции ИИ в Windows 11: на это уйдет 5 минут

Логотип компании Microsoft и ноутбук под управлением операционной системы Windows. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

В Windows 11 всё больше функций работают на основе искусственного интеллекта, но не все пользователи хотят видеть ИИ повсюду в системе. Часть таких инструментов можно отключить за несколько минут в настройках.

О том, как убрать ИИ-функции в Windows 11, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Как убрать действия ИИ из контекстного меню

Windows 11 отображает ИИ-ярлыки в контекстном меню. Набор опций зависит от типа файла, который выбирает пользователь.

Например, если щелкнуть правой кнопкой мыши по фотографии, система может предложить удалить фон с помощью Photos или выполнить визуальный поиск через Bing. Подобные действия могут появляться для Teams, OneDrive, Office, Paint и других приложений.

Чтобы отключить такие ярлыки, нужно перейти в "Настройки", затем "Приложения", "Действия" и поочередно отключить все переключатели.

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Что делать с Click To Do на Copilot+ PC

На компьютерах Copilot+ PC есть ещё одна функция — Click To Do. Она предлагает действия на основе ИИ, когда пользователь выделяет изображение или текст на экране.

Чтобы отключить её, нужно перейти в "Настройки", "Конфиденциальность и безопасность", "Click To Do" и отключить переключатель.

Как отключить ИИ в Notepad, Office и Edge

Отключение ИИ-ярлыков в контекстном меню не убирает такие возможности внутри самих приложений. В Notepad есть инструменты для письма на базе ИИ, в Photos — функции вроде Object Eraser, в Paint — удаление фона, а в Office появляется Copilot.

Единого переключателя для всех этих функций нет, поэтому их нужно отключать по отдельности.

В Notepad нужно открыть "Настройки" и отключить "Инструменты для написания".

В Word, Excel или PowerPoint нужно перейти в "Файл", затем "Параметры", Copilot и снять отметку с пункта "Включить Copilot".

В Microsoft Edge нужно открыть "Настройки", найти пункт "Показывать кнопку Copilot на панели инструментов" и отключить этот переключатель.

Как убрать ИИ-функции из Microsoft Photos

В Microsoft Photos нет отдельного переключателя для отключения ИИ-инструментов редактирования.

Однако можно перейти в "Настройки" и нажать "Получить классическую версию Photos". После этого устанавливается классическое приложение Photos, в котором нет ИИ-функций.

Как отключить Windows Recall

Одной из самых обсуждаемых ИИ-функций Windows 11 стала Recall. Она доступна только на Copilot+ PC, поэтому владельцам компьютеров без NPU не нужно о ней беспокоиться.

Recall периодически делает снимки экрана, чтобы пользователь мог искать свою предыдущую активность или задавать вопросы о том, что он делал на компьютере. Все данные хранятся локально, но многие пользователи не хотят, чтобы такая функция работала в фоновом режиме.

Чтобы отключить Recall, нужно перейти в "Настройки", "Конфиденциальность и безопасность" и отключить пункт "Сохранять снимки". В этом же меню можно нажать "Удалить снимки", чтобы удалить уже сохраненные снимки и освободить место.

Как отключить Windows Studio Effects

Windows Studio Effects — ещё одна функция, доступная только на Copilot+ PC. Она создана для улучшения изображения и звука во время видеозвонков.

Среди возможностей — автоматическое кадрирование, размытие фона, эффект зрительного контакта, портретное освещение и фокус на голосе.

Чтобы отключить Studio Effects, нужно перейти в "Настройки", "Bluetooth и устройства", "Камеры", "Подключенные камеры".

После этого следует выбрать камеру из списка, нажать "Изменить" рядом с пунктом "Дополнительные параметры камеры" и отключить "Использовать Windows Studio Effects".

Как удалить Copilot в Windows 11

В Windows 11 также есть отдельное приложение Copilot. Это ИИ-помощник Microsoft, который можно запустить с помощью специальной клавиши Copilot на поддерживаемых клавиатурах или комбинации Win + C.

Он может отвечать на вопросы, генерировать контент, изменять настройки устройства и выполнять другие действия, типичные для ИИ-чатбота. Если пользователю это не нужно, приложение можно удалить.

Для этого нужно перейти в "Настройки", "Приложения", "Установленные приложения", Copilot, нажать на значок с тремя точками рядом с ним и выбрать "Удалить". После этого из контекстного меню Windows 11 также исчезает пункт "Спросить Copilot".

Как переназначить клавишу Copilot

Если на клавиатуре есть отдельная клавиша Copilot, после удаления приложения она становится ненужной. Однако её можно настроить для запуска другого приложения.

Для этого нужно перейти в "Настройки", "Bluetooth и устройства", "Клавиатура", "Настроить клавишу Copilot на клавиатуре" и выбрать "Пользовательский" в раскрывающемся меню. После этого можно выбрать приложение, которое будет открываться с помощью клавиши Copilot.

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