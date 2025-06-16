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Як вимкнути функцію Google AI Overviews у вебпошуку

16 червня 2025 15:11
Володимир Мололкін - редактор
Як вимкнути AI Overviews у браузері Google Chrome — інструкція
Функція AI Overviews від Google на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Google кілька місяців просуває функцію AI Overviews, але для багатьох користувачів вона швидше заважає, ніж допомагає. Генеровані відповіді не завжди точні й навіть ставлять під питання майбутнє сайтів, які живуть завдяки трафіку.

Про те, як обійти ШІ-підсумки в браузері Chrome та переглядати звичні вебрезультати, пише Engadget.

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Чому варто вимкнути AI Overviews

Замість того, щоб економити час, нова функція примушує перевіряти правдивість відповідей. До того ж виникає дилема: якщо читачі перестануть переходити на джерела, з яких ШІ бере інформацію, ці сайти можуть втратити дохід і зникнути. А тоді самі журналісти ризикують залишитися без роботи.

Окрім цього, офіційна довідка Google більше не дозволяє повністю вимкнути AI Overviews через Search Labs: у примітці прямо сказано, що для пошуку це така ж "базова" можливість, як інформаційні панелі чи блоки знань.

Як обійти AI Overviews у Chrome на комп'ютері

Є простий спосіб створити окремий пошуковий ярлик, який одразу відкриватиме вкладку "Web" без ШІ-вирізок. Для цього:

  • у правому верхньому куті Chrome натисніть три крапки та відкрийте "Налаштування";
  • перейдіть у "Пошукова система" — "Керування пошуковими системами та пошуком";
  • у розділі "Пошук на сайті" натисніть "Додати".

Далі заповніть такі поля:

  • назва — "Google/Web";
  • скорочення — https://www.google.com/;
  • URL — {google:baseURL}search?udm=14&q=%s.

Збережіть зміни, а потім через три крапки біля щойно створеного пункту виберіть "Використовувати за промовчанням".

Тепер усі запити в адресному рядку відкриватимуть звичні результати без AI Overviews.

Якщо маніпулювати налаштуваннями не хочеться, можна встановити розширення від Avram Piltch. Воно приховає блок AI Overviews, залишивши інші елементи сторінки "Усі" — відео, панелі знань тощо.

Нагадаємо, Google активно трансформує свій пошуковий сервіс у формат діалогової взаємодії з користувачем, що вже відчутно позначається на аудиторії онлайн-видань. Замість традиційного списку посилань нові алгоритми пропонують стислий виклад відповідей прямо у видачі, що зменшує трафік на сайти ЗМІ.

Також ми писали, що в застосунку Gemini з'явилася функція, яка дозволяє делегувати йому повсякденні завдання на певний час. Така можливість стала продовженням анонсованих на Google I/O оновлень, покликаних зробити помічника розумнішим і кориснішим у щоденному житті.

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