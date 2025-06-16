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Как отключить функцию Google AI Overviews в веб-поиске

16 июня 2025 15:11
Владимир Мололкин - редактор
Как отключить AI Overviews в браузере Google Chrome — инструкция
Функция AI Overviews от Google на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Google несколько месяцев продвигает функцию AI Overviews, но для многих пользователей она скорее мешает, чем помогает. Генерируемые ответы не всегда точны и даже ставят под вопрос будущее сайтов, которые живут за счет трафика.

О том, как обойти ИИ-итоги в браузере Chrome и просматривать привычные веб-результаты, пишет Engadget.

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Вместо того чтобы экономить время, новая функция заставляет проверять правдивость ответов. К тому же возникает дилемма: если читатели перестанут переходить на источники, из которых ИИ берет информацию, эти сайты могут потерять доход и исчезнуть. А тогда сами журналисты рискуют остаться без работы.

Кроме этого, официальная справка Google больше не позволяет полностью отключить AI Overviews через Search Labs: в примечании прямо сказано, что для поиска это такая же "базовая" возможность, как информационные панели или блоки знаний.

Как обойти AI Overviews в Chrome на компьютере

Есть простой способ создать отдельный поисковый ярлык, который сразу будет открывать вкладку "Web" без ИИ-вырезок. Для этого:

  • в правом верхнем углу Chrome нажмите три точки и откройте "Настройки";
  • перейдите в "Поисковая система" — "Управление поисковыми системами и поиском";
  • в разделе "Поиск на сайте" нажмите "Добавить".

Далее заполните следующие поля:

  • название — "Google/Web";
  • сокращение — https://www.google.com/;
  • URL — {google:baseURL}search?udm=14&q=%s.

Сохраните изменения, а затем через три точки возле только что созданного пункта выберите "Использовать по умолчанию".

Теперь все запросы в адресной строке будут открывать привычные результаты без AI Overviews.

Если манипулировать настройками не хочется, можно установить расширение от Avram Piltch. Оно скроет блок AI Overviews, оставив другие элементы страницы "Все" — видео, панели знаний и тому подобное.

Напомним, Google активно трансформирует свой поисковый сервис в формат диалогового взаимодействия с пользователем, что уже ощутимо сказывается на аудитории онлайн-изданий. Вместо традиционного списка ссылок новые алгоритмы предлагают краткое изложение ответов прямо в выдаче, что уменьшает трафик на сайты СМИ.

Также мы писали, что в приложении Gemini появилась функция, которая позволяет делегировать ему повседневные задачи на определенное время. Такая возможность стала продолжением анонсированных на Google I/O обновлений, призванных сделать помощника умнее и полезнее в ежедневной жизни.

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