Як правильно обрати сонячні панелі в різних регіонах України

Сонячні панелі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Вибір сонячної електростанції залежить не лише від бренду панелей або їхньої потужності. Важливу роль відіграють регіон, кількість сонячних днів, кут даху та затінення біля будинку.

Про те, як клімат і розташування домівки впливають на вибір сонячних панелей, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MEGA.

Чому регіон важливий для СЕС

Сонячні панелі працюють не в абстрактних умовах, а під конкретним небом — з хмарністю, туманами, снігом і різними кутами нахилу дахів. Саме тому реальний вибір СЕС починається з розуміння того, де стоїть будинок і як він бачить сонце.

Україна має непоганий сонячний потенціал, але він нерівномірний. На півдні річна інсоляція помітно вища, ніж на заході, тому однакова сонячна станція в різних регіонах вироблятиме різну кількість електроенергії.

У західних областях, зокрема у Львівській та Івано-Франківській, більше хмарних днів, туманів і опадів. Через це одна панель там дає менше енергії за рік.

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Центральні регіони, зокрема Київська та Черкаська області, мають середні й доволі стабільні значення інсоляції.

Південні області, серед яких Одещина, Херсонщина та частина Дніпропетровської області, отримують найбільше сонячної радіації.

Скільки енергії може дати одна панель

Панель потужністю 400-450 Вт на заході України може давати орієнтовно 350-400 кВт-год на рік.

У центральних регіонах цей показник становить близько 400-420 кВт-год.

На півдні одна така панель може виробляти до 430-450 кВт-год на рік.

Тобто для однакового річного виробітку в різних регіонах потрібні різні площі та потужності СЕС.

Клімат є лише частиною розрахунку. Не менш важливо, як саме будинок спрямований до сонця. Найкраще працюють сонячні панелі на дахах, орієнтованих на південь.

Оптимальним кутом нахилу вважається 25-35°, адже він забезпечує стабільнішу роботу панелей упродовж року.

Скільки панелей може знадобитися для будинку

Якщо будинок споживає 5 000 кВт-год на рік, кількість панелей залежатиме від регіону. Для прикладу, сучасний модуль на 550 Вт на заході може давати близько 400 кВт-год на рік.

У такому випадку для будинку у Львівській області може знадобитися приблизно 13-14 модулів.

У центрі України одна така панель може давати до 450 кВт-год, тому для аналогічного споживання може вистачити близько 11-12 панелей.

На півдні показник може сягати 500+ кВт-год, тож будинок може вкластися приблизно у 10-11 модулів.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні батареї на даху можуть допомогти заощаджувати на електроенергії, але лише за умови правильного планування. Через типові помилки під час встановлення система може працювати менш ефективно, а витрати на монтаж і подальшу експлуатацію — зрости.

Також Новини.LIVE розповідали, що прозорі сонячні панелі можуть здаватися зручним способом перетворити вікна й фасади на джерело енергії. Однак за привабливим дизайном є важливий нюанс.