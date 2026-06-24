Сонячні паркани у Європі набирають популярності: у чому перевага такого рішення

Огорожа із сонячних панелей. Фото: ERGY, Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Європейці почали використовувати дешеві сонячні панелі не лише на дахах, а й у садових парканах. Такі конструкції перетворюють звичайну межу ділянки на невелику сонячну електростанцію.

Про те, як у Європі набирають популярності сонячні паркани, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Чому в Європі зростає інтерес до сонячних панелей

Сонячна енергетика вже допомагає Європі зменшувати витрати на викопне паливо на тлі війни в Ірані. Вона є однією з ключових частин енергетичного переходу ЄС.

За даними аналізу SolarPower Europe, використання сонячного світла для виробництва електроенергії вже заощадило континенту 12,8 млрд євро завдяки зменшенню імпорту газу від початку конфлікту.

У середньому це становить 136 млн євро на день, хоча застаріла електромережа Європи зараз стримує проєкти чистої енергетики приблизно на 100 млрд євро.

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У чому перевага сонячного паркану

Сонячні паркани дозволяють поєднати фізичну межу ділянки з виробництвом відновлюваної енергії. Про це заявляє компанія Jacksons Fencing, яка продає паркани із сонячними панелями у Великій Британії та Франції.

Одна з головних переваг такого рішення — відсутність потреби у дорогому монтажі, який часто вимагає риштування. Сонячні паркани також економлять простір. Це може бути зручно для власників будинків, у яких мало місця на даху або дах не підходить для встановлення панелей.

Ще одна перевага — можливість поступового масштабування. Власники можуть додавати панелі з часом, а не встановлювати всю систему одразу.

Скільки енергії можуть виробляти сонячні паркани

Через вертикальне розташування сонячні паркани вловлюють менше світла, ніж панелі на дахах.

За даними Bluetti Power, за оптимальних умов типовий сонячний паркан може виробляти від 100 до 150 Вт на погонний метр. Для стіни завдовжки 10 метрів це може становити приблизно від 1 до 1,5 кВт потужності. За близько п'яти годин пікового сонячного світла така система може виробити від 5 до 7,5 кВт-год електроенергії на день.

Цього недостатньо для живлення всього будинку, але може вистачити для окремих важливих побутових приладів, наприклад енергоефективного холодильника або LED-телевізора.

Скільки коштує сонячний паркан

Німецька компанія Next2Sun уже завершила 479 проєктів сонячних парканів у шести європейських країнах. Загальна довжина таких конструкцій становить близько 10 км.

Компанія стверджує, що вертикальні фотоелектричні системи можуть коштувати від 250 євро. Водночас ціна може бути вищою, якщо домогосподарства хочуть більш природний дизайн.

Витрати можуть окупитися протягом восьми років, що ставить такі системи на схожий інвестиційний рівень із традиційними даховими панелями.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні панелі на даху здаються простим способом зменшити рахунки за електроенергію. Проте ще на етапі планування власник може несподівано з'ясувати, що повністю зайняти дах панелями не вийде через технічні обмеження, безпечні відступи та особливості самої будівлі.

Також Новини.LIVE розповідали, що сонячні електростанції на воді можуть допомогти вирішити проблему нестачі землі, однак холодний клімат довго залишався для них серйозною перешкодою. Канадські дослідники перевірили конструкцію, яка змогла виробляти електроенергію навіть у морозних умовах.