Прозорі сонячні панелі на вікнах: чому це не найкращий варіант

Встановлення сонячних панелей. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Прозорі сонячні панелі мають вигляд зручного способу перетворити вікна й фасади на джерело енергії. Але за привабливим дизайном є важливий нюанс — вони поступаються звичайним чорним панелям за ефективністю та вартістю.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чим особливі прозорі сонячні панелі

Звичні сонячні панелі найчастіше мають чорний колір і встановлюються на дахах або на землі. Прозорі сонячні панелі з'явилися як варіант, який можна краще інтегрувати в архітектуру будівель.

Такі панелі також називають clear solar panels. Вони можуть бути повністю прозорими або тонованими. Їхня особливість у тому, що вони пропускають видиме світло, але водночас вловлюють ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання сонця.

Завдяки цьому прозорі панелі можна використовувати не лише на дахах чи вільних ділянках, а й у скляних фасадах хмарочосів та віконних панелях.

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Чому чорні панелі залишаються ефективнішими

Прозорі сонячні панелі вперше концептуально описали ще наприкінці 1970-х, але до робочого формату вони дійшли лише у 2014 році. Зазвичай їх виготовляють із прозорого фотоелектричного скла. Ефективність таких панелей залежить від того, наскільки вони прозорі.

Повністю прозорі панелі мають найнижчу ефективність — приблизно 1-5%. Напівпрозорі панелі можуть досягати 7-12%. Корейським дослідникам вдалося підняти ефективність напівпрозорих панелей до 22%, але ці панелі ще не дійшли до етапу масового виробництва.

Для порівняння, стандартні чорні або монокристалічні сонячні панелі, які виготовляють із високочистого монокристалічного кремнію, можуть забезпечувати ефективність до 24%. Водночас чорні панелі не пропускають світло, на відміну від повністю прозорих панелей.

Скільки коштують прозорі панелі

Ще один недолік прозорих сонячних панелей — вища ціна. Оскільки житлові прозорі панелі не настільки поширені, як чорні або сині, пряме порівняння вартості зробити складно.

За оцінкою A1 SolarStore, прозорі панелі можуть коштувати від 270 до 1615 доларів за квадратний метр. Це приблизно у 2-4 рази дорожче за традиційні сонячні панелі.

Через нижчу ефективність і вищу ціну прозорі панелі менш придатні для звичайного домашнього використання. Вони можуть не окупитися протягом свого строку служби. Щоб отримати помітну генерацію електроенергії, знадобиться значно більше прозорих панелей.

Для більшості власників житла, які планують встановлювати сонячні панелі на даху або на вільній ділянці, чорні панелі залишаються кращим вибором. Прозорі панелі мають більше сенсу для комерційних будівель із великими скляними фасадами, які можна використати для інтеграції сонячної генерації.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні електростанції на воді можуть допомогти вирішити проблему нестачі землі, однак холодний клімат довго залишався для них серйозною перешкодою. Канадські дослідники перевірили конструкцію, яка змогла виробляти електроенергію навіть у морозних умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що сонячні електростанції часто критикують через потребу у великих площах землі. Однак дослідження на двох фермах у Міннесоті показало, що за правильного облаштування територія під панелями може стати середовищем для комах-запилювачів.