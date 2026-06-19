Прозрачные солнечные панели на окнах: почему это не лучший вариант

Установка солнечных панелей. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Прозрачные солнечные панели представляются удобным способом превратить окна и фасады в источник энергии. Однако за привлекательным дизайном скрывается важный нюанс — они уступают обычным чёрным панелям по эффективности и стоимости.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Чем особенны прозрачные солнечные панели

Обычные солнечные панели чаще всего имеют черный цвет и устанавливаются на крышах или на земле. Прозрачные солнечные панели появились как вариант, который можно лучше интегрировать в архитектуру зданий.

Такие панели также называют clear solar panels. Они могут быть полностью прозрачными или тонированными. Их особенность в том, что они пропускают видимый свет, но при этом улавливают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение солнца.

Благодаря этому прозрачные панели можно использовать не только на крышах или свободных участках, но и в стеклянных фасадах небоскребов и оконных панелях.

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Почему чёрные панели остаются более эффективными

Прозрачные солнечные панели впервые концептуально описали еще в конце 1970-х, но до рабочего формата они дошли лишь в 2014 году. Обычно их изготавливают из прозрачного фотоэлектрического стекла. Эффективность таких панелей зависит от того, насколько они прозрачны.

Полностью прозрачные панели имеют самую низкую эффективность — примерно 1-5%. Полупрозрачные панели могут достигать 7-12 %. Корейским исследователям удалось повысить эффективность полупрозрачных панелей до 22 %, но эти панели ещё не дошли до этапа массового производства.

Для сравнения: стандартные чёрные или монокристаллические солнечные панели, изготавливаемые из высокочистого монокристаллического кремния, могут обеспечивать эффективность до 24%. При этом чёрные панели не пропускают свет, в отличие от полностью прозрачных панелей.

Сколько стоят прозрачные панели

Еще один недостаток прозрачных солнечных панелей — более высокая цена. Поскольку прозрачные панели для жилых домов не так широко распространены, как черные или синие, прямое сравнение стоимости провести сложно.

По оценке A1 SolarStore, прозрачные панели могут стоить от 270 до 1615 долларов за квадратный метр. Это примерно в 2-4 раза дороже традиционных солнечных панелей.

Из-за более низкой эффективности и более высокой цены прозрачные панели менее подходят для обычного домашнего использования. Они могут не окупиться в течение своего срока службы. Чтобы получить заметную выработку электроэнергии, потребуется значительно больше прозрачных панелей.

Для большинства домовладельцев, планирующих устанавливать солнечные панели на крыше или на свободном участке, чёрные панели остаются лучшим выбором. Прозрачные панели более целесообразны для коммерческих зданий с большими стеклянными фасадами, которые можно использовать для интеграции солнечной генерации.

Ранее Новини.LIVE писали, что солнечные электростанции на воде могут помочь решить проблему нехватки земли, однако холодный климат долгое время оставался для них серьезным препятствием. Канадские исследователи протестировали конструкцию, способную вырабатывать электроэнергию даже в морозных условиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что солнечные электростанции часто подвергаются критике из-за необходимости в больших площадях земли. Однако исследование на двух фермах в Миннесоте показало, что при правильном обустройстве территория под панелями может стать средой обитания для насекомых-опылителей.