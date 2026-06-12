Ученые в течение 5 лет наблюдали за землей под солнечными панелями: результат удивил

Солнечные панели. Фото: кадр из видео/YouTube

Солнечные электростанции часто подвергаются критике из-за того, что для них требуются большие площади земли. Однако исследование, проведенное на двух фермах в Миннесоте, показало, что при правильном обустройстве территория под панелями может стать средой обитания для насекомых-опылителей.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Pulse.

Почему солнечные фермы считают проблемой для природы

Один из главных аргументов против масштабного развития солнечной энергетики связан с землей. Чтобы производить большие объемы электроэнергии, солнечные фермы требуют значительных площадей.

Из-за этого возникло представление, что каждая такая электростанция отнимает часть природной среды. На первый взгляд поле с панелями может выглядеть как пространство, где почти не остается места для растений и животных.

Именно поэтому распространилось мнение, что установка солнечных панелей автоматически означает потерю живой экосистемы на этом участке.

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Исследователи наблюдали за двумя солнечными фермами в Миннесоте в течение пяти лет. Эти объекты были спроектированы не так, как типичные площадки с гравием или постоянно скошенной травой.

Панели установили выше над землей, чтобы под ними оставалось место для растительности. После этого под панелями и вокруг рядов высадили местные травы и полевые цветы.

Цель такого решения заключалась в том, чтобы восстановить среду обитания, которая могла быть на этой территории ранее, а также помочь почве и воде лучше удерживаться на участке.

Что обнаружили исследователи

После обустройства территории исследователи каждый сезон возвращались на обе фермы и подсчитывали, что там обитает. Из года в год количество насекомых увеличивалось.

К концу исследования их численность на обеих фермах увеличилась втрое. Участки, которые могли остаться почти пустыми, в теплые месяцы начали активно наполняться жизнью.

Особенно важным стало то, что среди насекомых было много пчел. Именно эти опылители страдают из-за исчезновения лугов и природных участков, от которых они зависят.

Пчелы во многих регионах оказались под угрозой из-за потери среды обитания. Им требуется все больше мест, где есть растения, цветы и возможность добывать пищу.

На исследованных солнечных фермах пчелы не просто сохранились, а начали активно размножаться и использовать новую среду. Конструкция, созданная для производства электроэнергии, фактически стала убежищем для насекомых.

Это показало, что солнечная ферма не обязательно должна быть территорией без жизни. При правильном подходе она может сочетать производство электроэнергии и поддержку опылителей.

Почему такой подход может быть выгодным

Обустройство солнечных ферм с местными растениями может иметь не только экологический эффект. Земля, засаженная выносливыми местными видами, требует меньше скашивания и ухода, чем коротко подстриженная трава.

Эти сбережения могут частично компенсировать дополнительные расходы на установку панелей выше над землей. То есть вариант, который помогает дикой природе, не обязательно должен быть дороже.

Ранее Новини.LIVE писали, что одна солнечная панель может помочь во время отключений света, однако не способна полностью заменить электросеть для всего дома. Ее реальная польза зависит от мощности, сезона, погоды, наличия аккумуляторов и правильного подключения оборудования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что крупные солнечные электростанции в Тибете не только производят чистую энергию, но и меняют условия для почвы и растительности. На отдельных площадках это позволило местным фермерам использовать территории под панелями для выпаса овец.