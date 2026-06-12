Вчені 5 років стежили за землею під сонячними панелями: результат здивував

Сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Сонячні електростанції часто критикують через те, що для них потрібні великі площі землі. Однак дослідження на двох фермах у Міннесоті показало, що за правильного облаштування територія під панелями може стати середовищем для комах-запилювачів.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Pulse.

Чому сонячні ферми вважають проблемою для природи

Один із головних аргументів проти масштабного розвитку сонячної енергетики пов'язаний із землею. Щоб виробляти великі обсяги електроенергії, сонячні ферми потребують значних площ.

Через це виникло уявлення, що кожна така електростанція забирає частину природного середовища. На перший погляд поле з панелями може мати вигляд простору, де майже не залишається місця для рослин і тварин.

Саме тому поширилася думка, що встановлення сонячних панелей автоматично означає втрату живої екосистеми на цій ділянці.

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Дослідники спостерігали за двома сонячними фермами в Міннесоті протягом п'яти років. Ці об’єкти були спроєктовані не так, як типові майданчики з гравієм або постійно скошеною травою.

Панелі встановили вище над землею, щоб під ними залишалося місце для рослинності. Після цього під панелями та навколо рядів висадили місцеві трави й польові квіти.

Мета такого рішення полягала в тому, щоб відновити середовище існування, яке могло бути на цій території раніше, а також допомогти ґрунту й воді краще утримуватися на ділянці.

Що виявили дослідники

Після облаштування території дослідники щосезону поверталися на обидві ферми й рахували, що там живе. З року в рік кількість комах зростала.

До кінця дослідження їхня чисельність на обох фермах збільшилася втричі. Ділянки, які могли залишитися майже порожніми, у теплі місяці почали активно наповнюватися життям.

Особливо важливим стало те, що серед комах було багато бджіл. Саме ці запилювачі страждають через зникнення луків і природних ділянок, від яких вони залежать.

Бджоли в багатьох регіонах опинилися під тиском через втрату середовищ існування. Їм потрібно дедалі більше місць, де є рослини, квіти та можливість знаходити їжу.

На досліджених сонячних фермах бджоли не просто збереглися, а почали активно розмножуватися й використовувати нове середовище. Конструкція, створена для виробництва електроенергії, фактично стала прихистком для комах.

Це показало, що сонячна ферма не обов'язково має бути територією без життя. За правильного підходу вона може поєднувати виробництво електроенергії та підтримку запилювачів.

Чому такий підхід може бути вигідним

Облаштування сонячних ферм із місцевими рослинами може мати не лише екологічний ефект. Земля, засаджена витривалими місцевими видами, потребує менше скошування та догляду, ніж коротко підстрижена трава.

Ці заощадження можуть частково компенсувати додаткові витрати на встановлення панелей вище над землею. Тобто варіант, який допомагає дикій природі, не обов'язково має бути дорожчим.

Раніше Новини.LIVE писали, що одна сонячна панель може допомогти під час відключень світла, однак не здатна повністю замінити електромережу для всього будинку. Її реальна користь залежить від потужності, сезону, погоди, наявності акумуляторів і правильного підключення обладнання.

Також Новини.LIVE розповідали, що великі сонячні електростанції в Тибеті не лише виробляють чисту енергію, а й змінюють умови для ґрунту та рослинності. На окремих майданчиках це дозволило місцевим фермерам використовувати території під панелями для випасу овець.