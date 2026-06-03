Сонячні електростанції в Тибеті несподівано стали у нагоді місцевим фермерам

Ферма сонячних панелей у Тибеті. Фото: Reuters

Великі сонячні електростанції в Тибеті не лише виробляють чисту енергію, а й змінюють умови для ґрунту та рослинності. На окремих майданчиках це дозволило місцевим фермерам використовувати території під панелями для випасу овець.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Як сонячні панелі змінили пустельну місцевість

Китай активно інвестує в сонячну енергетику, хоча й залишається одним із найбільших споживачів вугілля у світі. Один із наймасштабніших проєктів — Gonghe Photovoltaic Park на Тибетському плато.

Сонячна ферма займає близько 420 квадратних кілометрів. Це приблизно у сім разів більше за площу Мангеттена.

Панелі поступово змінили умови в пустельній місцевості. Вони створюють тінь, зменшують вплив прямого сонця на ґрунт і формують сприятливіші умови для росту рослин під ними.

Читайте також:

Територія під панелями отримує менше прямого перегріву, а ґрунт може краще зберігати вологу. Через це в окремих зонах з'являється більше рослинності.

Цей ефект став важливим не лише для екосистеми, а й для місцевих жителів. На іншій сонячній фермі в регіоні, Talatan Solar Park, уклали домовленість із фермерами, яка дозволяє випасати овець на території станції.

Такий підхід називають solar grazing. Вівці виконують роль природної "команди з догляду" за територією: вони поїдають траву під панелями й не дають їй виростати надто високо.

Це важливо, бо висока трава може затінювати панелі або створювати ризик займання. Вівці легко проходять між опорами й панелями, тому в деяких умовах працюють ефективніше за газонокосарки.

Для фермерів це також додаткове джерело доходу. Вони можуть використовувати території сонячних електростанцій для випасу худоби, не витрачаючи окремі площі.

Які ще переваги можуть мати сонячні ферми

Головна мета сонячних електростанцій — виробництво чистої енергії та зменшення залежності від викопного палива, але такі проєкти можуть мати й додаткові екологічні та економічні ефекти.

Окремі дослідження показували, що ґрунт під сонячними установками може ставати здоровішим, що сприяє біорізноманіттю. Сонячна енергетика також може зменшувати забруднення повітря, знижувати витрати на енергію та створювати робочі місця.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час встановлення сонячних панелей важливо враховувати не лише середнє споживання електроенергії, а й можливі пікові навантаження. Саме для цього використовують правило 20%.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашні сонячні електростанції стають дедалі актуальнішими, але частина користувачів досі не розглядає їх серйозно через поширені страхи та застарілі уявлення. Сучасні панелі стали доступнішими й міцнішими, а їхня користь може проявлятися не лише в економії на рахунках за електроенергію.