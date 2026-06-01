Монолицьові чи двосторонні сонячні панелі: який тип краще обрати

Сонячні панелі можуть мати схожий вигляд, але їхня конструкція та ефективність відрізняються. Одна з ключових різниць — між звичайними монолицьовими панелями та двосторонніми bifacial-моделями, які здатні вловлювати світло з обох боків.

Як працюють монолицьові та двосторонні панелі

Монолицьові сонячні панелі працюють лише з одного боку — того, який безпосередньо спрямований до сонця. Це традиційний тип панелей, який найчастіше використовують у домашніх дахових системах.

Двосторонні сонячні панелі мають фотоелементи і спереду, і ззаду. Передня частина збирає пряме сонячне світло, а задня — відбите від інших поверхонь.

Таке світло може відбиватися від води, снігу, піску, світлого даху або білої гальки. Саме тому ефективність bifacial-панелей залежить не лише від сонця, а й від того, де саме їх встановили.

Звичайні монолицьові панелі мають загартоване скло спереду та задню підкладку, яка зазвичай буває чорною або непрозоро-білою. Вона не пропускає світло, тому задня частина такої панелі не бере участі у виробленні енергії.

У двосторонніх панелях задня сторона має бути прозорою. У деяких моделях для цього використовують прозорий пластик, в інших — другий шар скла.

Через подвійну скляну конструкцію bifacial-панелі можуть бути важчими за звичайні. Водночас вони часто тонші та можуть мати безрамковий дизайн, тому в окремих сценаріях виглядають візуально акуратніше.

Чому встановити двосторонні панелі складніше

Двосторонні панелі потребують більш продуманого монтажу. Щоб задня частина отримувала достатньо відбитого світла, їх бажано підіймати щонайменше приблизно на 90 см над поверхнею та встановлювати під крутішим кутом.

Також важливі вузькі опорні рейки та невеликі з'єднувальні коробки, щоб конструкція не затінювала задню сторону панелі. Для bifacial-моделей місце встановлення має вирішальне значення.

Найкраще вони працюють там, де багато відбитого світла: на світлих дахах, піску, снігу або білому гравії. Наприклад, на піску чи білій гальці приріст може сягати близько 25% порівняно з монолицьовими панелями, а на темному даху — лише близько 5%.

Які панелі ефективніші

Двосторонні панелі потенційно ефективніші, бо працюють одразу двома сторонами. За даними LONGi за 2018 рік, bifacial-панелі виробляли на 11% більше енергії, ніж монолицьові, під час встановлення на цементній поверхні. У системі з сонячним трекером приріст становив 19,27%.

Такі панелі також можуть бути стійкішими до зовнішніх впливів. Подвійне скло зменшує ризик механічних пошкоджень, впливу вітру та деградації від ультрафіолету. Якщо їх встановлюють вертикально або під відповідним кутом, на поверхні також менше накопичуються сніг і сміття.

Монолицьові панелі краще підходять для більшості стандартних домашніх дахів. Вони дешевші, простіші в монтажі та стабільно працюють навіть тоді, коли встановлені близько до поверхні.

Двосторонні панелі варто розглядати, якщо є світла поверхня для відбиття, достатньо простору для піднятого монтажу або можливість встановити їх на землі, навісі чи перголі. У таких умовах вони можуть виробляти більше енергії та краще виправдати вищу ціну.

