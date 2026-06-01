Монолицевые или двусторонние солнечные панели: какой тип лучше выбрать

Солнечные панели могут иметь похожий вид, но их конструкция и эффективность отличаются. Одна из ключевых разниц — между обычными монолицевыми панелями и двусторонними bifacial-моделями, которые способны улавливать свет с обеих сторон.

Об их разнице пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как работают монолицевые и двусторонние панели

Монолицевые солнечные панели работают только с одной стороны — той, которая непосредственно направлена к солнцу. Это традиционный тип панелей, который чаще всего используют в домашних крышных системах.

Двусторонние солнечные панели имеют фотоэлементы и спереди, и сзади. Передняя часть собирает прямой солнечный свет, а задняя — отраженный от других поверхностей.

Такой свет может отражаться от воды, снега, песка, светлой крыши или белой гальки. Именно поэтому эффективность bifacial-панелей зависит не только от солнца, но и от того, где именно их установили.

Обычные монолицевые панели имеют закаленное стекло спереди и заднюю подложку, которая обычно бывает черной или непрозрачно-белой. Она не пропускает свет, поэтому задняя часть такой панели не участвует в выработке энергии.

В двусторонних панелях задняя сторона должна быть прозрачной. В некоторых моделях для этого используют прозрачный пластик, в других — второй слой стекла.

Из-за двойной стеклянной конструкции bifacial-панели могут быть тяжелее обычных. При этом они часто тоньше и могут иметь безрамочный дизайн, поэтому в отдельных сценариях выглядят визуально аккуратнее.

Почему установить двусторонние панели сложнее

Двусторонние панели требуют более продуманного монтажа. Чтобы задняя часть получала достаточно отраженного света, их желательно поднимать минимум примерно на 90 см над поверхностью и устанавливать под более крутым углом.

Также важны узкие опорные рейки и небольшие соединительные коробки, чтобы конструкция не затеняла заднюю сторону панели. Для bifacial-моделей место установки имеет решающее значение.

Лучше всего они работают там, где много отраженного света: на светлых крышах, песке, снегу или белом гравии. Например, на песке или белой гальке прирост может достигать около 25% по сравнению с монолитовыми панелями, а на темной крыше — лишь около 5%.

Какие панели эффективнее

Двусторонние панели потенциально эффективнее, потому что работают сразу двумя сторонами. По данным LONGi за 2018 год, bifacial-панели производили на 11% больше энергии, чем монолитные, при установке на цементной поверхности. В системе с солнечным трекером прирост составил 19,27%.

Такие панели также могут быть более устойчивыми к внешним воздействиям. Двойное стекло уменьшает риск механических повреждений, воздействия ветра и деградации от ультрафиолета. Если их устанавливают вертикально или под соответствующим углом, на поверхности также меньше накапливаются снег и мусор.

Монолитные панели лучше подходят для большинства стандартных домашних крыш. Они дешевле, проще в монтаже и стабильно работают даже тогда, когда установлены близко к поверхности.

Двусторонние панели стоит рассматривать, если есть светлая поверхность для отражения, достаточно пространства для поднятого монтажа или возможность установить их на земле, навесе или перголе. В таких условиях они могут производить больше энергии и лучше оправдать более высокую цену.

