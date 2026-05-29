Владельцам солнечных панелей советуют учитывать "правило 20%": что оно означает

При установке солнечных панелей следует учитывать не только среднее потребление электроэнергии, но и возможные пиковые нагрузки. Именно для этого используют правило 20%, которое предусматривает запас мощности сверх привычных потребностей дома.

Зачем солнечным панелям дополнительный запас в 20%

Солнечные панели все чаще устанавливают для питания домов, офисов и других помещений. После решения перейти на такую систему важно правильно рассчитать ее мощность, чтобы она покрывала не только базовые потребности, но и периоды повышенного потребления.

Суть правила 20% заключается в том, чтобы установить систему, способную производить примерно на 20% больше энергии, чем объект потребляет в среднем. Такой подход советуют различные компании, работающие с солнечными решениями, в частности OUPES, EcoFlow, LiPower Group и Bluetti.

Для расчета нужно взять счета за электроэнергию за последний год и определить среднее месячное потребление в кВт-ч. После этого к полученному показателю добавляют еще 20%.

Например, если дом в среднем потребляет 850 кВт-ч в месяц, солнечная система должна быть рассчитана примерно на 1020 кВт-ч. Это не всегда означает, что на крыше нужно установить больше панелей. Иногда достаточно выбрать более эффективные панели, которые производят больше энергии на той же площади.

Дополнительная мощность нужна прежде всего в периоды, когда потребление электроэнергии растет. Летом это может быть активная работа кондиционера, а зимой — более частое использование обогревателей.

На расходы также могут влиять другие факторы. Например, в доме может временно жить гость, появиться новые бытовые приборы или менее энергоэффективное освещение. В таких случаях запас помогает не выходить за пределы возможностей системы.

Правило 20% не является официальным требованием, но оно помогает сделать солнечную систему более практичной. Окончательную конфигурацию должен определять специалист, который учтет площадь крыши, тип панелей, среднее потребление и возможные будущие нагрузки.

