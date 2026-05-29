Як "правило 20%" допоможе краще підібрати сонячні панелі для вашого будинку

Як "правило 20%" допоможе краще підібрати сонячні панелі для вашого будинку

Дата публікації: 29 травня 2026 10:34
Власникам сонячних панелей радять враховувати "правило 20%": що воно означає
Сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Під час встановлення сонячних панелей варто враховувати не лише середнє споживання електроенергії, а й можливі пікові навантаження. Саме для цього використовують правило 20%, яке передбачає запас потужності понад звичні потреби будинку.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Навіщо сонячним панелям додатковий запас у 20%

Сонячні панелі дедалі частіше встановлюють для живлення будинків, офісів та інших приміщень. Після рішення перейти на таку систему важливо правильно розрахувати її потужність, щоб вона покривала не лише базові потреби, а й періоди підвищеного споживання.

Суть правила 20% полягає в тому, щоб встановити систему, здатну виробляти приблизно на 20% більше енергії, ніж об'єкт споживає в середньому. Такий підхід радять різні компанії, що працюють із сонячними рішеннями, зокрема OUPES, EcoFlow, LiPower Group і Bluetti.

Для розрахунку потрібно взяти рахунки за електроенергію за останній рік і визначити середнє місячне споживання в кВт-год. Після цього до отриманого показника додають ще 20%.

Наприклад, якщо будинок у середньому споживає 850 кВт-год на місяць, сонячна система має бути розрахована приблизно на 1020 кВт-год. Це не завжди означає, що на даху потрібно встановити більше панелей. Іноді достатньо обрати ефективніші панелі, які виробляють більше енергії на тій самій площі.

Додаткова потужність потрібна насамперед у періоди, коли споживання електроенергії зростає. Улітку це може бути активна робота кондиціонера, а взимку — частіше використання обігрівачів.

На витрати також можуть впливати інші фактори. Наприклад, у будинку може тимчасово жити гість, з'явитися нові побутові прилади або менш енергоефективне освітлення. У таких випадках запас допомагає не виходити за межі можливостей системи.

Правило 20% не є офіційною вимогою, але воно допомагає зробити сонячну систему практичнішою. Остаточну конфігурацію має визначати фахівець, який врахує площу даху, тип панелей, середнє споживання та можливі майбутні навантаження.

Раніше Новини.LIVE писали, що портативні сонячні панелі підходять не для всієї техніки, а насамперед для пристроїв із помірним енергоспоживанням. Щоб гаджети працювали стабільніше, самої панелі часто недостатньо.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашні сонячні електростанції стають дедалі актуальнішими, але частина користувачів досі не розглядає їх серйозно через поширені страхи та застарілі уявлення. Сучасні панелі стали доступнішими й міцнішими, а їхня користь може проявлятися не лише в менших рахунках за електроенергію, а й у більшій енергетичній автономності.

корисні поради сонячні панелі зелена енергетика
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
