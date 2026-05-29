Власникам сонячних панелей радять враховувати "правило 20%": що воно означає

Сонячні панелі.

Під час встановлення сонячних панелей варто враховувати не лише середнє споживання електроенергії, а й можливі пікові навантаження. Саме для цього використовують правило 20%, яке передбачає запас потужності понад звичні потреби будинку.

Навіщо сонячним панелям додатковий запас у 20%

Сонячні панелі дедалі частіше встановлюють для живлення будинків, офісів та інших приміщень. Після рішення перейти на таку систему важливо правильно розрахувати її потужність, щоб вона покривала не лише базові потреби, а й періоди підвищеного споживання.

Суть правила 20% полягає в тому, щоб встановити систему, здатну виробляти приблизно на 20% більше енергії, ніж об'єкт споживає в середньому. Такий підхід радять різні компанії, що працюють із сонячними рішеннями, зокрема OUPES, EcoFlow, LiPower Group і Bluetti.

Для розрахунку потрібно взяти рахунки за електроенергію за останній рік і визначити середнє місячне споживання в кВт-год. Після цього до отриманого показника додають ще 20%.

Наприклад, якщо будинок у середньому споживає 850 кВт-год на місяць, сонячна система має бути розрахована приблизно на 1020 кВт-год. Це не завжди означає, що на даху потрібно встановити більше панелей. Іноді достатньо обрати ефективніші панелі, які виробляють більше енергії на тій самій площі.

Додаткова потужність потрібна насамперед у періоди, коли споживання електроенергії зростає. Улітку це може бути активна робота кондиціонера, а взимку — частіше використання обігрівачів.

На витрати також можуть впливати інші фактори. Наприклад, у будинку може тимчасово жити гість, з'явитися нові побутові прилади або менш енергоефективне освітлення. У таких випадках запас допомагає не виходити за межі можливостей системи.

Правило 20% не є офіційною вимогою, але воно допомагає зробити сонячну систему практичнішою. Остаточну конфігурацію має визначати фахівець, який врахує площу даху, тип панелей, середнє споживання та можливі майбутні навантаження.

