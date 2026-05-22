Чи допомогають сонячні панелі економити: чоловік поділився досвідом

Сонячні панелі на даху будівлі.

Домашні сонячні панелі можуть допомогти зменшити рахунки за електроенергію, особливо в теплий сезон, коли зростає споживання через кондиціонери, холодильники та іншу техніку. Чоловік поділився своєю історією про експерименти із сонячною енергією.

Яку систему встановили для експерименту

Для експерименту використали портативну електростанцію Anker Solix F3800 Plus місткістю 3,84 кВт-год. Вона працює як проміжний варіант між бензиновим генератором, домашньою системою резервного живлення та великою портативною батареєю.

До станції під'єднали дві сонячні панелі загальною потужністю 820 Вт. Така система не замінює повноцінну дахову СЕС, але може живити частину побутової техніки й допомагати під час відключень світла.

Портативна зарядна станція ANKER SOLIX F3800 Plus.

Найпростіший сценарій — підключити до станції конкретний прилад напряму. Наприклад, можна поставити електростанцію в зручному місці, під'єднати до неї сонячні панелі, а через подовжувач живити холодильник.

Повнорозмірний холодильник типу side-by-side у середньому споживає приблизно 25-67 кВт-год на місяць. Якщо частину або весь цей обсяг перекрити сонячною енергією, можна зменшити витрати на електрику.

Скільки енергії можна отримати і заощадити

За хорошого освітлення, ясної погоди й правильного розміщення панелей система на 820 Вт може виробляти в середньому близько 3,7 кВт-год на день. За сприятливих умов цей показник може зрости приблизно до 5 кВт-год на день.

У місячному перерахунку це може дати до 110-150 кВт-год, залежно від погоди, сезону, кута встановлення панелей і фактичного споживання.

Якщо система виробляє близько 130 кВт-год на місяць, вона може покрити значну частину базового споживання окремих приладів. Наприклад, холодильника, освітлення, заряджання гаджетів, роутера або частини дрібної техніки.

У США автор експерименту оцінив потенційну економію на живленні одного великого холодильника приблизно до 20 доларів на місяць, або до 240 доларів на рік. У кожній країні реальна економія залежатиме від тарифів на електроенергію та режиму використання техніки.

Чи може така система повністю забезпечити будинок

Система з двома панелями на 820 Вт може бути корисною для основних потреб, але повністю живити весь будинок вона зможе лише за дуже помірного споживання. Якщо щоденні витрати електроенергії нижчі за середнє вироблення сонячної системи, частину потреб справді можна перекривати сонцем.

Однак кондиціонери, бойлери, електроплити, обігрівачі та інша потужна техніка швидко вичерпують запас батареї. Для повної автономності потрібна значно більша система з більшою кількістю панелей і накопичувачів.

