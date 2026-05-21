В Україні хочуть змінити правила продажу електроенергії з домашніх СЕС

Сонячні панелі на даху будівлі. Фото: кадр з відео/YouTube

В Україні готують нові правила для власників домашніх сонячних електростанцій. Якщо запропоновані зміни ухвалять, продавати електроенергію за "зеленим" тарифом можна буде не в будь-який час доби, а лише у визначені години.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що пропонує змінити НКРЕКП

Одна з головних новацій стосується графіка викупу електроенергії за "зеленим" тарифом. Наразі таку електроенергію можуть викуповувати протягом усієї доби, але після змін продаж буде обмежений конкретними часовими проміжками.

Згідно з проєктом постанови, з 1 квітня по 31 жовтня електроенергію, вироблену домашніми СЕС, купуватимуть з 04:00 до 23:00.

У зимовий період, з 1 листопада по 31 березня, цей проміжок буде коротшим — з 06:00 до 21:00.

Читайте також:

Тобто власники сонячних панелей більше не зможуть продавати електроенергію за "зеленим" тарифом у будь-який час доби, якщо документ ухвалять у запропонованому вигляді.

Що зміниться для систем накопичення енергії

Окремо НКРЕКП пропонує розширити можливості для власників і управителів систем накопичення енергії. Йдеться про великі акумулятори, які дозволяють зберігати електроенергію, вироблену сонячними панелями.

Зараз такі учасники можуть продавати електроенергію переважно на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Тобто фактично йдеться про продаж великим підприємствам, постачальникам або трейдерам.

Після змін вони зможуть продавати електроенергію напряму звичайним споживачам, якщо обладнання підключене до мережі обленерго. Це може зробити ринок накопичувачів доступнішим і для бізнесу, і для населення.

Що буде з власниками СЕС без "зеленого" тарифу

Проєкт також зачіпає власників домашніх сонячних електростанцій і вітроустановок, які працюють не за "зеленим" тарифом.

Нині вони фактично не отримують реальні гроші за продану електроенергію. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються для оплати електрики тоді, коли станція виробляє менше, ніж потрібно домогосподарству.

Тобто працює система взаємозаліку: надлишок енергії зараховується в рахунок майбутнього споживання.

Якщо нові правила ухвалять, таким власникам обіцяють виплачувати реальні кошти за продану електроенергію. Виплата має надходити не пізніше 15 числа місяця, що настає після місяця продажу.

Раніше Новини.LIVE писали, що портативні сонячні панелі лише на перший погляд здаються максимально простими у використанні. Насправді їхня продуктивність сильно залежить від розміщення, кута нахилу, тіні та навіть пилу на поверхні.

Також Новини.LIVE розповідали, що китайські дослідники створили незвичний матеріал на основі деревини, який може не лише поглинати сонячне світло, а й накопичувати тепло та виробляти електроенергію після заходу сонця. Таку технологію розглядають як перспективне рішення для охолодження електроніки, підвищення енергоефективності будівель і створення автономних джерел живлення.