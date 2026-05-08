Як правильно ставити портативні сонячні панелі: 4 головні помилки

Сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативні сонячні панелі здаються простими у використанні: поставив на сонце і отримуєш електроенергію. Але на практиці їхня продуктивність дуже залежить від розміщення, кута нахилу, тіні та навіть пилу на поверхні. Через типові помилки панелі можуть виробляти вдвічі менше енергії, ніж могли б.

Про чотири такі помилки пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

Навіть часткова тінь різко знижує потужність

Одна з головних помилок — ставити панелі там, де на них хоча б частково падає тінь. Навіть невелика затінена ділянка може сильно зменшити вироблення енергії.

Причина в тому, що сонячна панель часто працює за принципом найслабшої ланки. Якщо частина елементів закрита тінню, уся панель може виробляти менше електроенергії, а не компенсувати втрати за рахунок освітлених ділянок.

Тому під час встановлення важливо дивитися не лише на те, чи є сонце прямо зараз. Варто заздалегідь перевірити, чи не впаде тінь на панелі пізніше, коли сонце змінить положення.

Панелі потрібно правильно спрямовувати

Для користувачів у Північній півкулі найкращий напрямок для сонячних панелей — на південь. Саме так вони отримують найбільше сонячного світла протягом дня.

Це важливо і для портативних панелей, і особливо для стаціонарних систем. Неправильна орієнтація може помітно знизити загальне вироблення енергії, навіть якщо самі панелі якісні.

Кут нахилу теж має значення

Ще одна поширена помилка — просто класти портативні панелі на землю. Так вони рідко працюють максимально ефективно, адже сонячні промені не падають на них під оптимальним кутом.

Якщо є можливість, панелі варто періодично повертати за сонцем протягом дня. Правильне положення легко перевірити за тінню: коли панель спрямована вдало, її тінь падає прямо позаду.

Якщо змінювати положення протягом дня неможливо, універсальним варіантом може бути нахил приблизно 45 градусів. У середині дня можна використовувати менший кут — близько 30 градусів, а взимку, коли сонце нижче, доречніший крутіший нахил — приблизно 60 градусів.

Сніг і пил теж забирають потужність

Панелі мають бути не лише правильно встановлені, а й чисті. Якщо вони довго зберігаються в сараї, коморі або просто стоять на вулиці, на поверхні накопичується пил, який погіршує поглинання світла.

Те саме стосується снігу. Якщо частина панелі закрита снігом, її продуктивність може різко впасти, як і у випадку з тінню.

Очищати панелі краще м'якою тканиною. Грубі матеріали можуть пошкодити поверхню або комірки, особливо якщо йдеться про складні портативні панелі. Також не варто використовувати агресивну хімію.

Раніше Новини.LIVE писали, що великі масиви сонячних панелей у пустельних регіонах можуть впливати не лише на обсяги виробництва електроенергії, а й на локальні природні умови. Дослідження показують, що за певних сценаріїв такі установки здатні змінювати температуру біля поверхні, впливати на режим опадів і навіть створювати передумови для активнішого росту рослинності.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Європі дедалі популярнішими стають компактні сонячні панелі, які можна підключати безпосередньо до звичайної домашньої розетки. Такий формат робить встановлення значно простішим, не потребує складного монтажу й дозволяє частково покривати побутове споживання електроенергії.