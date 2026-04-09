Без проблем з монтажем: у Європі набирають популярність нові сонячні панелі

У Європі набирають популярність компактні сонячні панелі, які можна підключати безпосередньо до звичайної розетки вдома. Такий формат спрощує встановлення, не потребує складного монтажу і дає змогу частково покривати побутове споживання електроенергії.

Як новий формат сонячних панелей спрощує домашнє встановлення

За останні півтора десятиліття технології сонячної енергетики помітно просунулися вперед і стали доступнішими для масового використання. Сьогодні саме сонячна енергія забезпечує понад 80% нових потужностей у виробництві електрики.

На цьому тлі на ринку поширюється простіше рішення для побутового використання — сонячні панелі, які можна підключати прямо в розетку. Для цього достатньо придбати комплект, розмістити його в сонячному місці, зокрема на балконних перилах або даху гаража, а потім під'єднати до мережі.

Однією з головних переваг такого формату називають простоту монтажу. Для встановлення не потрібно залучати фахівців, а сам процес займає небагато часу.

Ще одна перевага полягає в мобільності. Якщо власник змінює місце проживання, систему можна демонтувати і забрати із собою без складних робіт.

Система потужністю 800 Вт здатна покрити близько 20% енергоспоживання середнього домогосподарства. У Німеччині вже працює понад мільйон таких установок. Сукупно вони виробляють від 1,6 до 2,4 гігавата енергії. Цього обсягу вистачає, щоб одночасно забезпечити роботу приблизно півмільйона чайників.

За оцінками, по всій Європі можуть використовуватися до п'яти мільйонів подібних систем. Хоча в масштабах цілих країн вони дають лише невелику частку загального енергопостачання, для окремих домогосподарств це може означати відчутну економію.

Попри певні застереження щодо таких підключених систем, розвиток цієї технології продовжиться і надалі, зокрема й за межами Європи.

Окрему увагу експерти радять звертати на стан електропроводки перед встановленням таких панелей. Одна з ключових проблем пов'язана з роботою пристроїв захисного відключення, які не завжди розраховані на двонаправлений струм.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашня сонячна електростанція потужністю 3-4 кВт у багатьох випадках здатна покрити базові потреби приватного будинку. Водночас оптимальна конфігурація системи залежить від реального рівня споживання електроенергії, набору побутових приладів і того, чи планує власник використовувати установку виключно для власних потреб, чи також для продажу надлишків у мережу.