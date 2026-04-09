Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У Європі зростає попит на сонячні панелі, які підключаються до розетки

У Європі зростає попит на сонячні панелі, які підключаються до розетки

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:34
Без проблем з монтажем: у Європі набирають популярність нові сонячні панелі
Сонячні панелі на даху будинку. Фото: кадр з відео/YouTube

У Європі набирають популярність компактні сонячні панелі, які можна підключати безпосередньо до звичайної розетки вдома. Такий формат спрощує встановлення, не потребує складного монтажу і дає змогу частково покривати побутове споживання електроенергії.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Blikk.

Як новий формат сонячних панелей спрощує домашнє встановлення

За останні півтора десятиліття технології сонячної енергетики помітно просунулися вперед і стали доступнішими для масового використання. Сьогодні саме сонячна енергія забезпечує понад 80% нових потужностей у виробництві електрики.

На цьому тлі на ринку поширюється простіше рішення для побутового використання — сонячні панелі, які можна підключати прямо в розетку. Для цього достатньо придбати комплект, розмістити його в сонячному місці, зокрема на балконних перилах або даху гаража, а потім під'єднати до мережі.

Однією з головних переваг такого формату називають простоту монтажу. Для встановлення не потрібно залучати фахівців, а сам процес займає небагато часу.

Читайте також:

Ще одна перевага полягає в мобільності. Якщо власник змінює місце проживання, систему можна демонтувати і забрати із собою без складних робіт.

Система потужністю 800 Вт здатна покрити близько 20% енергоспоживання середнього домогосподарства. У Німеччині вже працює понад мільйон таких установок. Сукупно вони виробляють від 1,6 до 2,4 гігавата енергії. Цього обсягу вистачає, щоб одночасно забезпечити роботу приблизно півмільйона чайників.

За оцінками, по всій Європі можуть використовуватися до п'яти мільйонів подібних систем. Хоча в масштабах цілих країн вони дають лише невелику частку загального енергопостачання, для окремих домогосподарств це може означати відчутну економію.

Попри певні застереження щодо таких підключених систем, розвиток цієї технології продовжиться і надалі, зокрема й за межами Європи.

Окрему увагу експерти радять звертати на стан електропроводки перед встановленням таких панелей. Одна з ключових проблем пов'язана з роботою пристроїв захисного відключення, які не завжди розраховані на двонаправлений струм.

Раніше Новини.LIVE писали, що китайські дослідники представили нову архітектуру сонячних елементів, яка дає змогу суттєво скоротити втрати світла та підвищити вихід струму.

Також Новини.LIVE розповідали, що домашня сонячна електростанція потужністю 3-4 кВт у багатьох випадках здатна покрити базові потреби приватного будинку. Водночас оптимальна конфігурація системи залежить від реального рівня споживання електроенергії, набору побутових приладів і того, чи планує власник використовувати установку виключно для власних потреб, чи також для продажу надлишків у мережу.

сонячні панелі зелена енергетика сонячні електростанції
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації