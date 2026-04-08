Саморобний сонячний дрон пролетів понад 5 годин: як це вдалося

Люк Максімо Белл керує своїм сонячним дроном. Фото: кадр з відео/YouTube

Саморобний дрон на сонячній енергії пролетів 5 годин 2 хвилини і 21 секунду без звичайної батареї як основного джерела живлення. Цей результат став неофіційним рекордом витривалості серед електричних мультикоптерів і показав, наскільки далеко може зайти така технологія.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на New Atlas.

Що відомо про сонячний квадрокоптер

Інженер Люк Белл разом із батьком Майком знову привернули увагу до своїх розробок у сфері дронів. Їхній новий апарат на сонячній енергії зміг пролетіти понад п'ять годин, після чого посадку виконали не через технічну проблему, а через втому оператора.

Родина Беллів уже відома у світі безпілотників завдяки серії Peregreen, яка неодноразово встановлювала рекорди швидкості серед батарейних RC-дронів. У різні роки їхні апарати розганялися до 656 км/год.

Новий безпілотник працює на витравалість. За словами Люка Белла, сонячний дрон, здатний літати до 12 годин на день, відкриває набагато більше можливостей, оскільки може злітати та сідати будь-де, не потребує традиційної підзарядки і здатен долати сотні кілометрів на добу. Саме тому така технологія може бути цікавою для сільського господарства, гірничої справи, спостереження та картографування.

Початковий варіант дрона взагалі не мав батарей і конденсаторів. Він живився виключно від сонячного світла в режимі реального часу. Апарат побудували на карбоновій X-подібній рамі, оснастили легкими моторами та пропелерами діаметром 18 дюймів, а живлення забезпечували 27 сонячних панелей, з'єднаних послідовно. На землі така система видавала близько 150 ватів, однак політ завершився вже через три хвилини після пориву вітру.

Після цього Белли змінили форму променів рами, щоб зменшити інерцію обертання, а також прибрали приблизно 70 грамів ваги. Це дало економію близько 4 ватів необхідної потужності. Для надійнішого кріплення панелей вони також використали TPU-накладки на карбонових трубках.

Найважливіше оновлення стосувалося резервної електросхеми з діодами та додатковою батареєю. Діоди в цій системі блокують зворотний струм до панелей, а коли хмари або пориви вітру підвищують потребу в енергії понад можливості сонячного масиву, батарея автоматично компенсує нестачу. Саме це і стало головною технічною основою рекордного польоту.

У підсумковій конструкції використали 28 сонячних панелей, розміщених на карбоновій рамі. За повного сонця система виробляє на землі понад 110 ватів, тоді як для зависання дрону потрібно приблизно 70 ватів. Надлишок енергії використовується для заряджання допоміжної батареї, яка вступає в роботу, коли умови погіршуються.

Раніше Новини.LIVE писали, що раніше Люк Максімо Белл продемонстрував дрон, який зміг протриматися в повітрі понад 3 години 30 хвилин на одному заряді. Такий результат став неофіційним рекордом витривалості для електричного апарата цього класу.

