Самодельный солнечный дрон пролетел более 5 часов: как это удалось

Люк Максимо Белл управляет своим солнечным дроном. Фото: кадр из видео/YouTube

Самодельный дрон на солнечной энергии пролетел 5 часов 2 минуты и 21 секунду без обычной батареи как основного источника питания. Этот результат стал неофициальным рекордом выносливости среди электрических мультикоптеров и показал, насколько далеко может зайти такая технология.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на New Atlas.

Что известно о солнечном квадрокоптере

Инженер Люк Белл вместе с отцом Майком снова привлекли внимание к своим разработкам в сфере дронов. Их новый аппарат на солнечной энергии смог пролететь более пяти часов, после чего посадку выполнили не из-за технической проблемы, а из-за усталости оператора.

Семья Беллов уже известна в мире беспилотников благодаря серии Peregreen, которая неоднократно устанавливала рекорды скорости среди батарейных RC-дронов. В разные годы их аппараты разгонялись до 656 км/ч.

Новый беспилотник работает на израсходовании энергии. По словам Люка Белла, солнечный дрон, способный летать до 12 часов в день, открывает гораздо больше возможностей, поскольку может взлетать и садиться где угодно, не требует традиционной подзарядки и способен преодолевать сотни километров в сутки. Именно поэтому такая технология может быть интересной для сельского хозяйства, горного дела, наблюдения и картографирования.

Первоначальный вариант дрона вообще не имел батарей и конденсаторов. Он питался исключительно от солнечного света в режиме реального времени. Аппарат построили на карбоновой X-образной раме, оснастили легкими моторами и пропеллерами диаметром 18 дюймов, а питание обеспечивали 27 солнечных панелей, соединенных последовательно. На земле такая система выдавала около 150 ватт, однако полет завершился уже через три минуты после порыва ветра.

После этого Беллы изменили форму лучей рамы, чтобы уменьшить инерцию вращения, а также убрали примерно 70 граммов веса. Это дало экономию около 4 ватт необходимой мощности. Для более надежного крепления панелей они также использовали TPU-накладки на карбоновых трубках.

Самое важное обновление касалось резервной электросхемы с диодами и дополнительной батареей. Диоды в этой системе блокируют обратный ток к панелям, а когда облака или порывы ветра повышают потребность в энергии сверх возможностей солнечного массива, батарея автоматически компенсирует недостаток. Именно это и стало главной технической основой рекордного полета.

В итоговой конструкции использовали 28 солнечных панелей, размещенных на карбоновой раме. При полном солнце система производит на земле более 110 ватт, тогда как для зависания дрона нужно примерно 70 ватт. Избыток энергии используется для зарядки вспомогательной батареи, которая вступает в работу, когда условия ухудшаются.

Ранее Люк Максимо Белл продемонстрировал дрон, который смог продержаться в воздухе более 3 часов 30 минут на одном заряде. Такой результат стал неофициальным рекордом выносливости для электрического аппарата этого класса.

