Главная Технологии Самый выносливый FPV-дрон в мире — сколько продержался в небе

Самый выносливый FPV-дрон в мире — сколько продержался в небе

Дата публикации 16 февраля 2026 11:41
Дрон продержался в воздухе 3,5 часа — как блогеру удалось установить новый рекорд
Блогер Люк Максимо Белл с самым выносливым дроном в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Известный инженер и специалист по беспилотным технологиям Люк Максимо Белл показал дрон, который на одном заряде продержался в воздухе более 3 часов 30 минут. Результат стал неофициальным рекордом выносливости для электрического аппарата такого класса.

Об этом говорится в видео блогера на YouTube.

Как конструкция и батареи дали более 3,5 часов полета

После того как в 2022 году Белл установил мировой рекорд скорости, он сосредоточился на другой цели — максимальной энергоэффективности. В новом проекте ключевым решением стал радикальный подход к аэродинамике и весу.

Вместо типичных компонентов инженер использовал большие пропеллеры из углеродного волокна — диаметром около 100 см. Они работают на низких оборотах, но дают нужную подъемную силу с меньшими затратами энергии. Раму собрали из углеродных труб и элементов, напечатанных на 3D-принтере, а длину плеч сделали ровно 800 мм. Такой размер подобрали после компьютерного моделирования, чтобы потоки от винтов не мешали друг другу.

Отдельное внимание — питанию. Дрон получил полутвердотельные литий-полимерные аккумуляторы с плотностью энергии 320 Вт-ч/кг — это примерно вдвое больше, чем у стандартных элементов. Чтобы дополнительно уменьшить массу, Белл убрал 180 граммов заводской упаковки из каждого аккумуляторного блока и заменил тяжелые разъемы на более легкие. В итоге экономия веса составила 360 граммов — почти столько же, сколько весит сама рама беспилотника.

Даже провода подбирали с расчетом: для четырех двигателей понадобилось около 11 метров кабеля, а сечение выбирали так, чтобы сохранить баланс между электрическим сопротивлением и лишней массой меди.

В режиме зависания аппарат потребляет около 400 Вт, а при плавном движении вперед расходы снижаются до 250 Вт благодаря лучшей аэродинамике. Во время финального теста дрон сперва пересек отметку 2 часа 14 минут, превзойдя предыдущие рекорды по зависанию, а далее продолжил полет до полного исчерпания ресурса. Посадка состоялась при напряжении 2,95 В — это помогло сохранить батареи от повреждений.

Напомним, ВСУ получили современные беспилотники Rodeur 330, разработанные французской компанией EOS Technologie. Эти дроны способны преодолевать до 500 километров и наносить удары по целям далеко в тылу противника.

Также мы писали, что робототехника все активнее интегрируется в повседневную деятельность Сил обороны Украины и предприятий оборонной отрасли. На поле боя наряду с военными и бронетехникой все чаще задействуются беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные комплексы и автоматизированные производственные системы.

гаджеты инженеры технологии дроны беспилотник FPV-дроны
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
