Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Найвитриваліший FPV-дрон у світі — скільки протримався у небі

Найвитриваліший FPV-дрон у світі — скільки протримався у небі

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:41
Дрон протримався у повітрі 3,5 години — як блогеру вдалося встановити новий рекорд
Блогер Люк Максімо Белл із найвитривалішим дроном в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Відомий інженер і фахівець із безпілотних технологій Люк Максімо Белл показав дрон, який на одному заряді протримався в повітрі понад 3 години 30 хвилин. Результат став неофіційним рекордом витривалості для електричного апарата такого класу.

Про це йдеться у відео блогера на YouTube.

Реклама
Читайте також:

Як конструкція та батареї дали понад 3,5 години польоту

Після того як у 2022 році Белл встановив світовий рекорд швидкості, він зосередився на іншій меті — максимальній енергоефективності. У новому проєкті ключовим рішенням став радикальний підхід до аеродинаміки та ваги.

Замість типових компонентів інженер використав великі пропелери з вуглецевого волокна — діаметром близько 100 см. Вони працюють на низьких обертах, але дають потрібну підйомну силу з меншими витратами енергії. Раму зібрали з вуглецевих труб і елементів, надрукованих на 3D-принтері, а довжину плечей зробили рівно 800 мм. Такий розмір підібрали після комп'ютерного моделювання, щоб потоки від гвинтів не заважали один одному.

Окрема увага — живленню. Дрон отримав напівтвердотільні літій-полімерні акумулятори з щільністю енергії 320 Вт-год/кг — це приблизно вдвічі більше, ніж у стандартних елементів. Щоб додатково зменшити масу, Белл прибрав 180 грамів заводського пакування з кожного акумуляторного блока та замінив важкі роз'єми на легші. У підсумку економія ваги склала 360 грамів — майже стільки ж, скільки важить сама рама безпілотника.

Навіть дроти підбирали з розрахунком: для чотирьох двигунів знадобилося близько 11 метрів кабелю, а переріз обирали так, щоб зберегти баланс між електричним опором і зайвою масою міді.

У режимі зависання апарат споживає близько 400 Вт, а під час плавного руху вперед витрати знижуються до 250 Вт завдяки кращій аеродинаміці. Під час фінального тесту дрон спершу перетнув позначку 2 години 14 хвилин, перевершивши попередні рекорди із зависання, а далі продовжив політ до повного вичерпання ресурсу. Посадка відбулася при напрузі 2,95 В — це допомогло зберегти батареї від пошкоджень.

Нагадаємо, ЗСУ отримали сучасні безпілотники Rodeur 330, розроблені французькою компанією EOS Technologie. Ці дрони здатні долати до 500 кілометрів і завдавати ударів по цілях далеко в тилу противника.

Також ми писали, що робототехніка дедалі активніше інтегрується у повсякденну діяльність Сил оборони України та підприємств оборонної галузі. На полі бою поряд із військовими та бронетехнікою все частіше задіюються безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси й автоматизовані виробничі системи.

гаджети інженери технології дрони безпілотник FPV-дрони
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації