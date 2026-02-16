Дрон протримався у повітрі 3,5 години — як блогеру вдалося встановити новий рекорд

Блогер Люк Максімо Белл із найвитривалішим дроном в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Відомий інженер і фахівець із безпілотних технологій Люк Максімо Белл показав дрон, який на одному заряді протримався в повітрі понад 3 години 30 хвилин. Результат став неофіційним рекордом витривалості для електричного апарата такого класу.

Про це йдеться у відео блогера на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Як конструкція та батареї дали понад 3,5 години польоту

Після того як у 2022 році Белл встановив світовий рекорд швидкості, він зосередився на іншій меті — максимальній енергоефективності. У новому проєкті ключовим рішенням став радикальний підхід до аеродинаміки та ваги.

Замість типових компонентів інженер використав великі пропелери з вуглецевого волокна — діаметром близько 100 см. Вони працюють на низьких обертах, але дають потрібну підйомну силу з меншими витратами енергії. Раму зібрали з вуглецевих труб і елементів, надрукованих на 3D-принтері, а довжину плечей зробили рівно 800 мм. Такий розмір підібрали після комп'ютерного моделювання, щоб потоки від гвинтів не заважали один одному.

Окрема увага — живленню. Дрон отримав напівтвердотільні літій-полімерні акумулятори з щільністю енергії 320 Вт-год/кг — це приблизно вдвічі більше, ніж у стандартних елементів. Щоб додатково зменшити масу, Белл прибрав 180 грамів заводського пакування з кожного акумуляторного блока та замінив важкі роз'єми на легші. У підсумку економія ваги склала 360 грамів — майже стільки ж, скільки важить сама рама безпілотника.

Навіть дроти підбирали з розрахунком: для чотирьох двигунів знадобилося близько 11 метрів кабелю, а переріз обирали так, щоб зберегти баланс між електричним опором і зайвою масою міді.

У режимі зависання апарат споживає близько 400 Вт, а під час плавного руху вперед витрати знижуються до 250 Вт завдяки кращій аеродинаміці. Під час фінального тесту дрон спершу перетнув позначку 2 години 14 хвилин, перевершивши попередні рекорди із зависання, а далі продовжив політ до повного вичерпання ресурсу. Посадка відбулася при напрузі 2,95 В — це допомогло зберегти батареї від пошкоджень.

Нагадаємо, ЗСУ отримали сучасні безпілотники Rodeur 330, розроблені французькою компанією EOS Technologie. Ці дрони здатні долати до 500 кілометрів і завдавати ударів по цілях далеко в тилу противника.

Також ми писали, що робототехніка дедалі активніше інтегрується у повсякденну діяльність Сил оборони України та підприємств оборонної галузі. На полі бою поряд із військовими та бронетехнікою все частіше задіюються безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси й автоматизовані виробничі системи.