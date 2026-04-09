Без проблем с монтажом: в Европе набирают популярность новые солнечные панели

Солнечные панели на крыше дома.

В Европе набирают популярность компактные солнечные панели, которые можно подключать непосредственно к обычной розетке дома. Такой формат упрощает установку, не требует сложного монтажа и позволяет частично покрывать бытовое потребление электроэнергии.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Blikk.

Как новый формат солнечных панелей упрощает домашнюю установку

За последние полтора десятилетия технологии солнечной энергетики заметно продвинулись вперед и стали более доступными для массового использования. Сегодня именно солнечная энергия обеспечивает более 80% новых мощностей в производстве электричества.

На этом фоне на рынке распространяется более простое решение для бытового использования — солнечные панели, которые можно подключать прямо в розетку. Для этого достаточно приобрести комплект, разместить его в солнечном месте, в частности на балконных перилах или крыше гаража, а затем подключить к сети.

Одним из главных преимуществ такого формата называют простоту монтажа. Для установки не нужно привлекать специалистов, а сам процесс занимает немного времени.

Еще одно преимущество заключается в мобильности. Если владелец меняет место жительства, систему можно демонтировать и забрать с собой без сложных работ.

Система мощностью 800 Вт способна покрыть около 20% энергопотребления среднего домохозяйства. В Германии уже работает более миллиона таких установок. Совокупно они вырабатывают от 1,6 до 2,4 гигаватта энергии. Этого объема хватает, чтобы одновременно обеспечить работу примерно полумиллиона чайников.

По оценкам, по всей Европе могут использоваться до пяти миллионов подобных систем. Хотя в масштабах целых стран они дают лишь небольшую долю общего энергоснабжения, для отдельных домохозяйств это может означать ощутимую экономию.

Несмотря на определенные предостережения относительно таких подключенных систем, развитие этой технологии продолжится и в дальнейшем, в том числе и за пределами Европы.

Отдельное внимание эксперты советуют обращать на состояние электропроводки перед установкой таких панелей. Одна из ключевых проблем связана с работой устройств защитного отключения, которые не всегда рассчитаны на двунаправленный ток.

