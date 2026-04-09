Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии В Европе растет спрос на солнечные панели, которые подключаются к розетке

В Европе растет спрос на солнечные панели, которые подключаются к розетке

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 10:34
Без проблем с монтажом: в Европе набирают популярность новые солнечные панели
Солнечные панели на крыше дома. Фото: кадр из видео/YouTube

В Европе набирают популярность компактные солнечные панели, которые можно подключать непосредственно к обычной розетке дома. Такой формат упрощает установку, не требует сложного монтажа и позволяет частично покрывать бытовое потребление электроэнергии.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Blikk.

Как новый формат солнечных панелей упрощает домашнюю установку

За последние полтора десятилетия технологии солнечной энергетики заметно продвинулись вперед и стали более доступными для массового использования. Сегодня именно солнечная энергия обеспечивает более 80% новых мощностей в производстве электричества.

На этом фоне на рынке распространяется более простое решение для бытового использования — солнечные панели, которые можно подключать прямо в розетку. Для этого достаточно приобрести комплект, разместить его в солнечном месте, в частности на балконных перилах или крыше гаража, а затем подключить к сети.

Одним из главных преимуществ такого формата называют простоту монтажа. Для установки не нужно привлекать специалистов, а сам процесс занимает немного времени.

Еще одно преимущество заключается в мобильности. Если владелец меняет место жительства, систему можно демонтировать и забрать с собой без сложных работ.

Система мощностью 800 Вт способна покрыть около 20% энергопотребления среднего домохозяйства. В Германии уже работает более миллиона таких установок. Совокупно они вырабатывают от 1,6 до 2,4 гигаватта энергии. Этого объема хватает, чтобы одновременно обеспечить работу примерно полумиллиона чайников.

По оценкам, по всей Европе могут использоваться до пяти миллионов подобных систем. Хотя в масштабах целых стран они дают лишь небольшую долю общего энергоснабжения, для отдельных домохозяйств это может означать ощутимую экономию.

Несмотря на определенные предостережения относительно таких подключенных систем, развитие этой технологии продолжится и в дальнейшем, в том числе и за пределами Европы.

Отдельное внимание эксперты советуют обращать на состояние электропроводки перед установкой таких панелей. Одна из ключевых проблем связана с работой устройств защитного отключения, которые не всегда рассчитаны на двунаправленный ток.

Ранее Новини.LIVE писали, что китайские исследователи представили новую архитектуру солнечных элементов, которая позволяет существенно сократить потери света и повысить выход тока.

Также Новини.LIVE рассказывали, что домашняя солнечная электростанция мощностью 3-4 кВт во многих случаях способна покрыть базовые потребности частного дома. В то же время оптимальная конфигурация системы зависит от реального уровня потребления электроэнергии, набора бытовых приборов и того, планирует ли владелец использовать установку исключительно для собственных нужд, или также для продажи излишков в сеть.

солнечные панели зеленая энергетика солнечные электростанции
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации