Яка потужність сонячних панелей потрібна для дому

Дата публікації: 19 березня 2026 14:24
Яка потужність сонячних панелей потрібна для дому
Сонячна електростанція. Фото: Unsplash

Домашня сонячна електростанція на 3-4 кВт здатна закрити базові потреби приватного будинку. Водночас підбір потужності залежить від фактичного споживання, набору електроприладів і того, чи планує власник використовувати систему не лише для власних потреб, а й для продажу надлишкової електроенергії.

Про це пише Delo.ua.

Як розрахувати потужність домашньої сонячної електростанції

Починати варто з аналізу реального споживання електроенергії в будинку. Для цього зазвичай достатньо переглянути рахунки за світло й визначити середній місячний обсяг використання.

У середньому 1 кВт сонячної електростанції в українських умовах виробляє близько 3-4 кВт-год електроенергії на добу. Якщо домогосподарство споживає приблизно 250 кВт-год на місяць, оптимальною вважається станція потужністю близько 2,7-3 кВт з урахуванням технічних втрат.

Якщо в будинку використовують більш енергомістку техніку, потужність системи варто збільшувати щонайменше до 3,5-4 кВт. Для точнішого підбору параметрів можуть використовуватися спеціалізовані онлайн-калькулятори та карти сонячної генерації.

Де можна встановити сонячні панелі

Найчастіше панелі монтують на даху будинку, але це не єдиний варіант. Їх також встановлюють на землі, на стінах або на окремих конструкціях.

Дах дає змогу не займати додаткову площу на ділянці. Наземне розміщення, своєю чергою, спрощує обслуговування та дозволяє точніше виставити кут нахилу панелей для кращої генерації.

Окреме значення має схема підключення. Вона передбачає підведення кабелів до інвертора, який перетворює постійний струм на змінний для використання електроенергії в побуті.

Скільки коштує домашня сонячна станція

Вартість системи визначається її потужністю, конфігурацією та набором обладнання. Для домашньої сонячної електростанції на 3-5 кВт орієнтовна ціна становить близько 50-90 тис. грн за кожен кіловат потужності разом із монтажем і технікою.

Для більших систем загальна сума зростає, але вартість одного кіловата зазвичай знижується. Якщо власник хоче мати електроенергію вночі або під час відключень, систему додатково комплектують акумуляторами, що окремо впливає на підсумковий бюджет.

Чи можна заробляти на надлишковій електроенергії

Домашня сонячна електростанція може не лише покривати споживання будинку, а й давати можливість продавати залишок електроенергії в мережу. Для цього використовується механізм зеленого тарифу.

Підключення передбачає отримання технічних умов від оператора мережі, монтаж системи відповідно до встановлених вимог, встановлення двонаправленого лічильника та укладення договору з гарантованим покупцем.

За такої моделі власник може отримувати оплату за електроенергію, передану в мережу. Саме тому сонячна станція для частини домогосподарств розглядається не лише як спосіб скоротити витрати, а і як інструмент додаткового доходу.

Сонячна енергетика дедалі частіше розглядається як спосіб зменшити залежність від централізованого постачання електроенергії, особливо на тлі перебоїв зі світлом. Водночас очікування від таких систем не завжди збігаються з реальністю через складність ринку, витрати на старті та нерозуміння принципів роботи.

Окрему роль у роботі сонячних панелей відіграють елементи їхньої конструкції, які можуть мати суто декоративний вигляд. Зокрема, характерні світлі лінії на поверхні є частиною провідної системи, через яку зібрана енергія передається далі для використання в домашній електромережі.

електроенергія продаж енергія сонячні панелі сонячні електростанції
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
