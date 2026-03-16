Люди масово позбуваються сонячних панелей: як змінився ринок

Люди масово позбуваються сонячних панелей: як змінився ринок

Дата публікації: 16 березня 2026 10:34
Люди масово позбуваються сонячних панелей: як змінився ринок
Процес встановлення сонячних панелей. Фото: Unsplash

На онлайн-майданчиках дедалі частіше з'являються оголошення про продаж уживаних сонячних панелей. Це не свідчить про масову відмову від зеленої енергетики, а здебільшого відображає оновлення обладнання, завершення гарантії або зміну житлових обставин власників.

Про це пише Rafsun.

Реклама
Чому на ринку стало більше вживаних сонячних панелей

Сонячні панелі зазвичай мають строк служби близько 25-30 років, а в багатьох країнах домашні сонячні електростанції почали масово встановлювати ще багато років тому.

Через це продаж уживаних панелей нині часто пов'язаний із завершенням гарантійного періоду, пошкодженнями обладнання або продажем будинку, на якому була змонтована система.

Йдеться не стільки про розчарування в сонячній енергетиці, скільки про природний цикл оновлення техніки. Хоча частина власників справді залишилася незадоволеною такими рішеннями, значно частіше причина полягає в завищених очікуваннях щодо їхньої роботи.

Зокрема, користувачі нерідко плутають максимальну заявлену потужність із реальною кількістю електроенергії, яку система може виробляти щодня. На фактичну генерацію впливає низка чинників, а ще однією поширеною проблемою залишається неправильна оцінка власних потреб у споживанні електроенергії під час вибору панелей.

Окрема причина продажу старих модулів — перехід на новіші рішення. За останні роки технологія помітно змінилася: сучасні панелі не лише дешевші за моделі, які випускали 10-20 років тому, а й ефективніші.

Власники демонтують старі панелі та замінюють їх новими системами, які дають змогу отримувати більше енергії на тій самій площі, а іноді й з меншою кількістю панелей.

Змінився і сам підхід до використання сонячної енергетики. Якщо раніше домашні сонячні електростанції частіше розглядали як спосіб максимально забезпечити будинок електроенергією та знизити залежність від загальної енергосистеми, то тепер поширюються більш вузькоспеціалізовані сценарії застосування.

Сонячні панелі разом з акумуляторами дедалі частіше використовують не для живлення всіх побутових приладів, а для роботи конкретного обладнання, де особливо важлива безперебійність. У таких випадках техніку інколи підбирають спеціально під ефективну роботу від сонячного живлення.

Характерні світлі смуги на поверхні сонячних панелей виконують не декоративну, а технічну роль. Саме ці провідні доріжки збирають струм, який виникає в фотоелементах під дією сонячного світла, і передають його далі в електросистему.

Водночас ефективність навіть сучасних сонячних панелей із часом може знижуватися через зношення внутрішніх матеріалів. Зокрема, деградація спеціальної полімерної плівки, що скріплює шари панелі та захищає їх від зовнішнього середовища, здатна поступово впливати на продуктивність і фактичний строк служби обладнання.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

