Люди массово избавляются от солнечных панелей: как изменился рынок

На онлайн-площадках все чаще появляются объявления о продаже подержанных солнечных панелей. Это не свидетельствует о массовом отказе от зеленой энергетики, а в основном отражает обновление оборудования, завершение гарантии или изменение жилищных обстоятельств владельцев.

Читайте также:

Почему на рынке стало больше подержанных солнечных панелей

Солнечные панели обычно имеют срок службы около 25-30 лет, а во многих странах домашние солнечные электростанции начали массово устанавливать еще много лет назад.

Поэтому продажа подержанных панелей сейчас часто связана с завершением гарантийного периода, повреждениями оборудования или продажей дома, на котором была смонтирована система.

Речь идет не столько о разочаровании в солнечной энергетике, сколько о естественном цикле обновления техники. Хотя часть владельцев действительно осталась недовольна такими решениями, значительно чаще причина заключается в завышенных ожиданиях относительно их работы.

В частности, пользователи нередко путают максимальную заявленную мощность с реальным количеством электроэнергии, которую система может производить ежедневно. На фактическую генерацию влияет ряд факторов, а еще одной распространенной проблемой остается неправильная оценка собственных потребностей в потреблении электроэнергии при выборе панелей.

Отдельная причина продажи старых модулей — переход на более новые решения. За последние годы технология заметно изменилась: современные панели не только дешевле моделей, которые выпускали 10-20 лет назад, но и эффективнее.

Владельцы демонтируют старые панели и заменяют их новыми системами, которые позволяют получать больше энергии на той же площади, а иногда и с меньшим количеством панелей.

Изменился и сам подход к использованию солнечной энергетики. Если раньше домашние солнечные электростанции чаще рассматривали как способ максимально обеспечить дом электроэнергией и снизить зависимость от общей энергосистемы, то теперь распространяются более узкоспециализированные сценарии применения.

Солнечные панели вместе с аккумуляторами все чаще используют не для питания всех бытовых приборов, а для работы конкретного оборудования, где особенно важна бесперебойность. В таких случаях технику иногда подбирают специально под эффективную работу от солнечного питания.

Характерные светлые полосы на поверхности солнечных панелей выполняют не декоративную, а техническую роль. Именно эти проводящие дорожки собирают ток, который возникает в фотоэлементах под действием солнечного света, и передают его дальше в электросистему.

В то же время эффективность даже современных солнечных панелей со временем может снижаться из-за износа внутренних материалов. В частности, деградация специальной полимерной пленки, скрепляющей слои панели и защищающей их от внешней среды, способна постепенно влиять на производительность и фактический срок службы оборудования.