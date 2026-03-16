Люди массово избавляются от солнечных панелей: как изменился рынок

Люди активно избавляются от солнечных панелей: как изменился рынок
На онлайн-площадках все чаще появляются объявления о продаже подержанных солнечных панелей. Это не свидетельствует о массовом отказе от зеленой энергетики, а в основном отражает обновление оборудования, завершение гарантии или изменение жилищных обстоятельств владельцев.
Об этом пишет Rafsun.
Почему на рынке стало больше подержанных солнечных панелей
Солнечные панели обычно имеют срок службы около 25-30 лет, а во многих странах домашние солнечные электростанции начали массово устанавливать еще много лет назад.
Поэтому продажа подержанных панелей сейчас часто связана с завершением гарантийного периода, повреждениями оборудования или продажей дома, на котором была смонтирована система.
Речь идет не столько о разочаровании в солнечной энергетике, сколько о естественном цикле обновления техники. Хотя часть владельцев действительно осталась недовольна такими решениями, значительно чаще причина заключается в завышенных ожиданиях относительно их работы.
В частности, пользователи нередко путают максимальную заявленную мощность с реальным количеством электроэнергии, которую система может производить ежедневно. На фактическую генерацию влияет ряд факторов, а еще одной распространенной проблемой остается неправильная оценка собственных потребностей в потреблении электроэнергии при выборе панелей.
Отдельная причина продажи старых модулей — переход на более новые решения. За последние годы технология заметно изменилась: современные панели не только дешевле моделей, которые выпускали 10-20 лет назад, но и эффективнее.
Владельцы демонтируют старые панели и заменяют их новыми системами, которые позволяют получать больше энергии на той же площади, а иногда и с меньшим количеством панелей.
Изменился и сам подход к использованию солнечной энергетики. Если раньше домашние солнечные электростанции чаще рассматривали как способ максимально обеспечить дом электроэнергией и снизить зависимость от общей энергосистемы, то теперь распространяются более узкоспециализированные сценарии применения.
Солнечные панели вместе с аккумуляторами все чаще используют не для питания всех бытовых приборов, а для работы конкретного оборудования, где особенно важна бесперебойность. В таких случаях технику иногда подбирают специально под эффективную работу от солнечного питания.
Характерные светлые полосы на поверхности солнечных панелей выполняют не декоративную, а техническую роль. Именно эти проводящие дорожки собирают ток, который возникает в фотоэлементах под действием солнечного света, и передают его дальше в электросистему.
В то же время эффективность даже современных солнечных панелей со временем может снижаться из-за износа внутренних материалов. В частности, деградация специальной полимерной пленки, скрепляющей слои панели и защищающей их от внешней среды, способна постепенно влиять на производительность и фактический срок службы оборудования.
Читайте Новини.LIVE!