Белые линии на солнечных панелях — зачем они нужны

Не для красоты — для чего нужны белые линии на солнечных панелях
Белые линии на солнечных панелях нужны не для внешнего вида, а для работы всей системы. Через эти элементы ток, полученный из солнечного света, проходит дальше по цепи и в итоге становится пригодным для использования в доме.
Об этом пишет BGR.
Для чего нужны линии на солнечных панелях
Солнечная панель состоит из нескольких солнечных элементов. Обычно их изготавливают из тонких кремниевых пластин с примесями бора и фосфора, размещенных между проводящими слоями. На поверхности этих элементов видны два типа сетчатых линий, которые отличаются толщиной.
Речь идет о так называемых "пальцах" и "шинах". Оба элемента являются неотъемлемой частью конструкции солнечной панели и участвуют в передаче энергии от панели к домашней электросистеме.
Когда солнечный свет попадает на кремниевую пластину, фотоны поглощаются материалом. В результате возникает фотогальванический эффект, благодаря которому генерируется электрический ток.
Далее выработанная энергия проходит через линии на солнечном элементе, и каждый тип этих линий имеет собственную функцию. Более тонкие линии называются "пальцами". Они служат путями для движения электронов.
Электроны проходят через них в форме постоянного тока, пока не достигают "шин" — более толстых линий на поверхности элемента. Именно они собирают энергию, которая затем передается на инвертор.
После этого инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Только в таком виде электроэнергия может использоваться в бытовых приборах, поскольку домашние электросистемы не рассчитаны на работу с постоянным током.
На панелях также могут быть заметны еще более толстые полосы. Обычно это не отдельные проводники, а промежутки между самими солнечными элементами внутри панели.
Австралия стала одним из мировых лидеров по количеству солнечных панелей на крышах, но массовая установка таких систем порождает новую проблему — накопление отработанных модулей.
В то же время технологии солнечной энергетики продолжают меняться. Кроме классических жестких панелей, появляются гибкие материалы, которые могут повторять форму различных поверхностей, что открывает новые возможности для интеграции фотоэлементов в здания и другие конструкции.
Читайте Новини.LIVE!