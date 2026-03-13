Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Не для красоты — для чего нужны белые линии на солнечных панелях

Не для красоты — для чего нужны белые линии на солнечных панелях

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 14:24
Белые линии на солнечных панелях — зачем они нужны
Солнечные панели и процесс их установки. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Белые линии на солнечных панелях нужны не для внешнего вида, а для работы всей системы. Через эти элементы ток, полученный из солнечного света, проходит дальше по цепи и в итоге становится пригодным для использования в доме.

Об этом пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Для чего нужны линии на солнечных панелях

Солнечная панель состоит из нескольких солнечных элементов. Обычно их изготавливают из тонких кремниевых пластин с примесями бора и фосфора, размещенных между проводящими слоями. На поверхности этих элементов видны два типа сетчатых линий, которые отличаются толщиной.

Сетчастые линии на солнечных панелях
Сетчатые линии на солнечных панелях. Фото: Unsplash

Речь идет о так называемых "пальцах" и "шинах". Оба элемента являются неотъемлемой частью конструкции солнечной панели и участвуют в передаче энергии от панели к домашней электросистеме.

Когда солнечный свет попадает на кремниевую пластину, фотоны поглощаются материалом. В результате возникает фотогальванический эффект, благодаря которому генерируется электрический ток.

Далее выработанная энергия проходит через линии на солнечном элементе, и каждый тип этих линий имеет собственную функцию. Более тонкие линии называются "пальцами". Они служат путями для движения электронов.

Электроны проходят через них в форме постоянного тока, пока не достигают "шин" — более толстых линий на поверхности элемента. Именно они собирают энергию, которая затем передается на инвертор.

После этого инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Только в таком виде электроэнергия может использоваться в бытовых приборах, поскольку домашние электросистемы не рассчитаны на работу с постоянным током.

На панелях также могут быть заметны еще более толстые полосы. Обычно это не отдельные проводники, а промежутки между самими солнечными элементами внутри панели.

Австралия стала одним из мировых лидеров по количеству солнечных панелей на крышах, но массовая установка таких систем порождает новую проблему — накопление отработанных модулей.

В то же время технологии солнечной энергетики продолжают меняться. Кроме классических жестких панелей, появляются гибкие материалы, которые могут повторять форму различных поверхностей, что открывает новые возможности для интеграции фотоэлементов в здания и другие конструкции.

технологии интересные факты энергия солнечные панели зеленая энергетика
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации