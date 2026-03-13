Белые линии на солнечных панелях — зачем они нужны

Солнечные панели и процесс их установки. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Белые линии на солнечных панелях нужны не для внешнего вида, а для работы всей системы. Через эти элементы ток, полученный из солнечного света, проходит дальше по цепи и в итоге становится пригодным для использования в доме.

Об этом пишет BGR.

Для чего нужны линии на солнечных панелях

Солнечная панель состоит из нескольких солнечных элементов. Обычно их изготавливают из тонких кремниевых пластин с примесями бора и фосфора, размещенных между проводящими слоями. На поверхности этих элементов видны два типа сетчатых линий, которые отличаются толщиной.

Сетчатые линии на солнечных панелях. Фото: Unsplash

Речь идет о так называемых "пальцах" и "шинах". Оба элемента являются неотъемлемой частью конструкции солнечной панели и участвуют в передаче энергии от панели к домашней электросистеме.

Когда солнечный свет попадает на кремниевую пластину, фотоны поглощаются материалом. В результате возникает фотогальванический эффект, благодаря которому генерируется электрический ток.

Далее выработанная энергия проходит через линии на солнечном элементе, и каждый тип этих линий имеет собственную функцию. Более тонкие линии называются "пальцами". Они служат путями для движения электронов.

Электроны проходят через них в форме постоянного тока, пока не достигают "шин" — более толстых линий на поверхности элемента. Именно они собирают энергию, которая затем передается на инвертор.

После этого инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Только в таком виде электроэнергия может использоваться в бытовых приборах, поскольку домашние электросистемы не рассчитаны на работу с постоянным током.

На панелях также могут быть заметны еще более толстые полосы. Обычно это не отдельные проводники, а промежутки между самими солнечными элементами внутри панели.

Австралия стала одним из мировых лидеров по количеству солнечных панелей на крышах, но массовая установка таких систем порождает новую проблему — накопление отработанных модулей.

В то же время технологии солнечной энергетики продолжают меняться. Кроме классических жестких панелей, появляются гибкие материалы, которые могут повторять форму различных поверхностей, что открывает новые возможности для интеграции фотоэлементов в здания и другие конструкции.