Білі лінії на сонячних панелях — що це і як вони передають електроенергію

Білі лінії на сонячних панелях виконують не декоративну, а робочу функцію. Саме через них електроенергія, яку виробляють фотоелементи під дією сонячного світла, передається далі для використання в будинку.

Для чого потрібні лінії на сонячних панелях

Сонячна панель складається з кількох сонячних елементів. Зазвичай їх виготовляють із тонких кремнієвих пластин із домішками бору та фосфору, розміщених між провідними шарами. На поверхні цих елементів видно два типи сітчастих ліній, які відрізняються товщиною.

Йдеться про так звані "пальці" і "шини". Обидва елементи є невіддільною частиною конструкції сонячної панелі та беруть участь у передачі енергії від панелі до домашньої електросистеми.

Коли сонячне світло потрапляє на кремнієву пластину, фотони поглинаються матеріалом. У результаті виникає фотогальванічний ефект, завдяки якому генерується електричний струм.

Далі вироблена енергія проходить через лінії на сонячному елементі, і кожен тип цих ліній має власну функцію. Тонші лінії називаються "пальцями". Вони слугують шляхами для руху електронів.

Електрони проходять через них у формі постійного струму, поки не досягають "шин" — товстіших ліній на поверхні елемента. Саме вони збирають енергію, яка потім передається на інвертор.

Після цього інвертор перетворює постійний струм на змінний. Лише в такому вигляді електроенергія може використовуватися в побутових приладах, оскільки домашні електросистеми не розраховані на роботу з постійним струмом.

На панелях також можуть бути помітні ще товстіші смуги. Зазвичай це не окремі провідники, а проміжки між самими сонячними елементами всередині панелі.

Австралія стала одним із світових лідерів за кількістю сонячних панелей на дахах, але масове встановлення таких систем породжує нову проблему — накопичення відпрацьованих модулів.

Водночас технології сонячної енергетики продовжують змінюватися. Окрім класичних жорстких панелей, з'являються гнучкі матеріали, які можуть повторювати форму різних поверхонь, що відкриває нові можливості для інтеграції фотоелементів у будівлі та інші конструкції.