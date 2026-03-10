Видео
Главная Технологии Почему солнечные панели теряют мощность раньше времени

Почему солнечные панели теряют мощность раньше времени

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:24
Скрытая проблема солнечных панелей — тонкая пленка может решить судьбу всей станции
Солнечные панели на крыше и процесс их установки. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Высокоэффективные солнечные панели могут терять мощность из-за деградации тонкого слоя клеевой пленки внутри модуля. Этот материал соединяет элементы конструкции и одновременно определяет, сможет ли панель работать заявленные 25 лет.

Об этом пишет OilPrice.com.

Читайте также:

Почему солнечные панели выходят из строя раньше заявленного срока

Эти пленки выполняют роль инкапсулянтов — они фиксируют солнечные элементы между слоями стекла и защищают их от влаги, температурных колебаний и ультрафиолетового излучения в течение десятилетий.

Однако инженерная сложность такой задачи значительно больше, чем кажется. Панели должны работать на открытом воздухе десятки лет, сохраняя прозрачность и механическую стабильность.

Если клеевой слой разрушается, солнечный модуль фактически теряет работоспособность.

Самым распространенным материалом в отрасли остается EVA (этиленвинилацетат), который занимает примерно 65% рынка. Под воздействием тепла и влаги эта пленка может разлагаться и выделять уксусную кислоту. Внутри панели возникает среда, вызывающая коррозию металлических контактов солнечных элементов.

Результатом становится пожелтение инкапсулянта и постепенное снижение эффективности модулей. Во влажном климате деградация мощности может стать заметной уже примерно через восемь лет, хотя стандартный срок службы таких панелей рассчитан на 25 лет.

Чтобы уменьшить риски коррозии, производители начали переходить на другие полимеры, в частности POE (полиолефиновый эластомер) или комбинированные решения EPE, которые сочетают EVA и POE.

Такие материалы лучше противостоят влаге и температурным нагрузкам. Они также необходимы для современных типов солнечных модулей, например, двусторонних и N-type, которые имеют повышенные требования к стабильности материалов.

Австралия стала одним из мировых лидеров по темпам установки солнечных панелей на жилых крышах. В то же время быстрое распространение таких систем постепенно создает новую экологическую проблему.

Солнечную энергетику все чаще рассматривают как способ снизить зависимость от централизованных электросетей и возможных перебоев со светом. Однако часть домохозяйств до сих пор относится к таким системам осторожно.

технологии исследование энергия солнечные панели зеленая энергетика
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
