Как правильно ставить портативные солнечные панели: 4 главные ошибки

Солнечные панели. Фото: кадр из видео/YouTube

Портативные солнечные панели кажутся простыми в использовании: поставил на солнце и получаешь электроэнергию. Но на практике их производительность сильно зависит от размещения, угла наклона, тени и даже пыли на поверхности. Из-за типичных ошибок панели могут производить вдвое меньше энергии, чем могли бы.

О четырех таких ошибках пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

Даже частичная тень резко снижает мощность

Одна из главных ошибок — ставить панели там, где на них хотя бы частично падает тень. Даже небольшой затененный участок может сильно уменьшить выработку энергии.

Причина в том, что солнечная панель часто работает по принципу самого слабого звена. Если часть элементов закрыта тенью, вся панель может вырабатывать меньше электроэнергии, а не компенсировать потери за счет освещенных участков.

Поэтому при установке важно смотреть не только на то, есть ли солнце прямо сейчас. Стоит заранее проверить, не упадет ли тень на панели позже, когда солнце изменит положение.

Читайте также:

Панели нужно правильно направлять

Для пользователей в Северном полушарии лучшее направление для солнечных панелей — на юг. Именно так они получают больше всего солнечного света в течение дня.

Это важно и для портативных панелей, и особенно для стационарных систем. Неправильная ориентация может заметно снизить общую выработку энергии, даже если сами панели качественные.

Угол наклона тоже имеет значение

Еще одна распространенная ошибка — просто класть портативные панели на землю. Так они редко работают максимально эффективно, ведь солнечные лучи не падают на них под оптимальным углом.

Если есть возможность, панели стоит периодически поворачивать за солнцем в течение дня. Правильное положение легко проверить по тени: когда панель направлена удачно, ее тень падает прямо позади.

Если менять положение в течение дня невозможно, универсальным вариантом может быть наклон примерно 45 градусов. В середине дня можно использовать меньший угол — около 30 градусов, а зимой, когда солнце ниже, уместен более крутой наклон — примерно 60 градусов.

Снег и пыль тоже забирают мощность

Панели должны быть не только правильно установлены, но и чистые. Если они долго хранятся в сарае, кладовке или просто стоят на улице, на поверхности накапливается пыль, которая ухудшает поглощение света.

То же самое касается снега. Если часть панели закрыта снегом, ее производительность может резко упасть, как и в случае с тенью.

Очищать панели лучше мягкой тканью. Грубые материалы могут повредить поверхность или ячейки, особенно если речь идет о сложных портативных панелях. Также не стоит использовать агрессивную химию.

Ранее Новини.LIVE писали, что большие массивы солнечных панелей в пустынных регионах могут влиять не только на объемы производства электроэнергии, но и на локальные природные условия. Исследования показывают, что при определенных сценариях такие установки способны менять температуру у поверхности, влиять на режим осадков и даже создавать предпосылки для активного роста растительности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Европе все популярнее становятся компактные солнечные панели, которые можно подключать непосредственно к обычной домашней розетке. Такой формат делает установку значительно проще, не требует сложного монтажа и позволяет частично покрывать бытовое потребление электроэнергии.