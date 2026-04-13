Солнечные панели в пустыне могут менять климат: что показали исследования

Солнечные панели.

Большие массивы солнечных панелей в пустынных регионах могут влиять не только на производство энергии, но и на местные природные условия. Исследования показывают, что в отдельных сценариях такие установки способны изменять температуру у поверхности, режим осадков и даже создавать условия для активного роста растительности.

Как солнечные панели влияют на пустыни

Солнечная энергетика уже стала одним из главных направлений развития возобновляемых источников электричества в мире. Но для крупных пустынных регионов значение таких проектов может оказаться шире, чем просто уменьшение выбросов и производство тока.

Исследования, на которые обращают внимание профильные издания, показали, что большие солнечные массивы в Сахаре теоретически могут менять локальный климат. Речь идет не об отдельных бытовых панелях, а о сверхмасштабных электростанциях, эффект которых моделировали на уровне целых регионов.

В работе, опубликованной в Science в 2018 году, исследователи пришли к выводу, что крупные ветровые и солнечные станции в Сахаре могут повышать количество осадков и способствовать росту растительности, особенно в прилегающем Сахеле. Авторы связали это с тем, что панели изменяют альбедо поверхности, а дальнейший рост растительности усиливает этот эффект через обратную климатическую связь.

Позже в исследовании 2021 года в AGU Advances также отмечали, что масштабные фотоэлектрические фермы в Сахаре могут повышать региональные осадки и растительный покров, хотя в то же время авторы отдельно обращали внимание и на возможные отдаленные климатические последствия за пределами региона.

Объяснение этого эффекта связывают с физикой самой поверхности. Солнечные панели меняют отражательную способность земли и тепловой баланс у поверхности, а это влияет на нагрев воздуха и вертикальные потоки в атмосфере. В результате в моделировании появлялись условия, при которых в регионе усиливались осадки, а после этого увеличивалась и растительность.

Именно поэтому в публикациях об этом эффекте часто говорят о потенциальном "озеленении" пустыни. Но речь идет прежде всего о научных моделях для очень больших энергетических массивов, а не об уже зафиксированной повсеместной трансформации Сахары в реальном времени.

Несмотря на громкие формулировки, научные работы описывают именно смоделированные сценарии сверхбольших станций, а не подтвержденное полномасштабное преобразование пустыни. Новые исследования отмечают, что такие проекты могут иметь и более сложные глобальные эффекты через атмосферные телесвязи, поэтому вопрос не сводится только к локальной пользе.

