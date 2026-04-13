Сонячні панелі в пустелі можуть змінювати клімат: що показали дослідження

Великі масиви сонячних панелей у пустельних регіонах можуть впливати не лише на виробництво енергії, а й на місцеві природні умови. Дослідження показують, що в окремих сценаріях такі установки здатні змінювати температуру біля поверхні, режим опадів і навіть створювати умови для активнішого росту рослинності.

Як сонячні панелі впливають на пустелі

Сонячна енергетика вже стала одним із головних напрямів розвитку відновлюваних джерел електрики у світі. Але для великих пустельних регіонів значення таких проєктів може виявитися ширшим, ніж просто зменшення викидів і виробництво струму.

Дослідження, на які звертають увагу профільні видання, показали, що великі сонячні масиви в Сахарі теоретично можуть змінювати локальний клімат. Ідеться не про окремі побутові панелі, а про надмасштабні електростанції, ефект яких моделювали на рівні цілих регіонів.

У роботі, опублікованій у Science у 2018 році, дослідники дійшли висновку, що великі вітрові та сонячні станції в Сахарі можуть підвищувати кількість опадів і сприяти росту рослинності, особливо в прилеглому Сахелі. Автори пов'язали це з тим, що панелі змінюють альбедо поверхні, а подальший ріст рослинності підсилює цей ефект через зворотний кліматичний зв'язок.

Пізніше в дослідженні 2021 року в AGU Advances також зазначали, що масштабні фотоелектричні ферми в Сахарі можуть підвищувати регіональні опади й рослинний покрив, хоча водночас автори окремо звертали увагу і на можливі віддалені кліматичні наслідки за межами регіону.

Пояснення цього ефекту пов'язують із фізикою самої поверхні. Сонячні панелі змінюють відбивну здатність землі та тепловий баланс біля поверхні, а це впливає на нагрівання повітря і вертикальні потоки в атмосфері. У результаті в моделюванні з'являлися умови, за яких у регіоні посилювалися опади, а після цього збільшувалася і рослинність.

Саме тому в публікаціях про цей ефект часто говорять про потенційне "озеленення" пустелі. Але йдеться насамперед про наукові моделі для дуже великих енергетичних масивів, а не про вже зафіксовану повсюдну трансформацію Сахари в реальному часі.

Попри гучні формулювання, наукові роботи описують саме змодельовані сценарії надвеликих станцій, а не підтверджене повномасштабне перетворення пустелі. Новіші дослідження наголошують, що такі проєкти можуть мати і складніші глобальні ефекти через атмосферні телезв'язки, тому питання не зводиться лише до локальної користі.

