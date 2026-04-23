Китайские ученые создали солнечные панели из древесины, работающие даже ночью

Ученые создали солнечные панели из дерева, которые работают круглосуточно

Ученые создали солнечные панели из дерева, которые работают круглосуточно

Дата публикации 23 апреля 2026 10:34
Солнечные панели из древесины охромы на крыше дома. Фото: Maysunsolar

Исследователи из Китая разработали необычный материал на основе древесины, который способен не только поглощать солнечный свет, но и накапливать тепло и вырабатывать электроэнергию после захода солнца. Технологию рассматривают как перспективное решение для охлаждения электроники, повышения энергоэффективности зданий и создания автономных источников питания.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на TechRadar.

Из чего изготовлены новые солнечные панели

Основой разработки стала древесина охромы — легкого тропического дерева, которое растет в Центральной и Южной Америке. Ученые использовали ее природную структуру с ровными микроканалами, а затем провели глубокую обработку на наноуровне.

Сначала из материала удалили лигнин, благодаря чему его пористость превысила 93%. После этого стенки каналов покрыли сверхтонкими слоями черного фосфорена — вещества, которое хорошо поглощает свет и превращает его в тепло.

Чтобы защитить фосфорен от разрушения, исследователи добавили слой из дубильной кислоты и ионов железа. Для еще лучшего поглощения света в структуру ввели серебряные наночастицы, а поверхность сделали сверхгидрофобной, чтобы вода просто скатывалась с нее.

Внутренние каналы нового материала заполнили стеариновой кислотой — экологичным веществом, которое плавится при нагревании и отдает тепло при охлаждении.

В дневное время солнечное тепло расплавляет эту кислоту, а ночью она постепенно охлаждается. Именно благодаря этому возникает температурная разница, которая позволяет материалу продолжать вырабатывать электроэнергию даже в полной темноте.

По данным исследователей, структура способна запасать около 175 килоджоулей тепла на килограмм и превращать более 91% солнечного света в полезное тепло.

Это сравнивают с количеством энергии, которой хватило бы, чтобы вскипятить пол-литра воды. Для такого легкого материала это очень сильный результат.

После переработки древесина выдержала 100 циклов нагревания и охлаждения без заметного ухудшения свойств. Кроме того, материал показал огнестойкость, поскольку самостоятельно потухал менее чем за две минуты, а также устойчивость к микробам и загрязнениям.

Ранее Новини.LIVE писали, что большие массивы солнечных панелей в пустынных регионах могут влиять не только на производство электроэнергии, но и на локальные природные условия. Исследования показывают, что в отдельных сценариях такие установки способны менять температуру у поверхности, режим осадков и даже создавать предпосылки для активного роста растительности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Европе все популярнее становятся компактные солнечные панели, которые можно подключать непосредственно к обычной домашней розетке. Такой формат значительно упрощает установку, не требует сложного монтажа и позволяет хотя бы частично покрывать бытовое потребление электроэнергии.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
