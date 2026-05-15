Гнучкі сонячні панелі стають популярнішими: чи можуть вони живити будинок

Гнучка сонячна панель. Фото: кадр з відео/YouTube

Гнучкі сонячні панелі дедалі частіше використовують у кемперах, човнах, на автопричепах і невеликих автономних об'єктах. Вони легші й зручніші за класичні сонячні батареї, але мають важливі обмеження.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Що таке гнучкі сонячні панелі

Гнучкі сонячні панелі — це полегшені фотоелектричні системи, які виготовляють на основі тонкоплівкових або надтонких кремнієвих елементів. На відміну від звичайних жорстких панелей зі склом і алюмінієвою рамою, вони кріпляться на пластик або гнучкий металевий матеріал.

Завдяки цьому такі панелі значно тонші й легші. Їхня товщина часто становить від 0,1 до 1 мм, а вага може бути майже на 80% меншою, ніж у класичних сонячних батарей.

Головна перевага гнучких панелей — можливість монтажу на поверхнях, де звичайні жорсткі моделі встановити складно або незручно. Вони підходять для дахів автодомів, фургонів, яхт, човнів, кемпінгових систем і садових споруд.

Читайте також:

Такі панелі можна розміщувати на злегка вигнутих поверхнях, тому вони добре підходять для мобільних сценаріїв, де важлива невелика вага й компактність.

Як працюють гнучкі панелі

Принцип роботи майже такий самий, як у звичайних сонячних батарей. Панелі вловлюють сонячне світло й перетворюють його на електроенергію за допомогою фотоелектричних елементів.

Різниця полягає в конструкції. Гнучкі панелі використовують тонші матеріали, які дозволяють згинати поверхню без пошкодження елементів. Але за це доводиться платити ефективністю.

Сучасні жорсткі сонячні панелі можуть перетворювати до 23% сонячного світла в енергію. У більшості гнучких моделей ККД нижчий — приблизно 10-18%.

Це означає, що за однакової площі гнучка панель зазвичай вироблятиме менше електроенергії, ніж класична. Тому для великої домашньої системи їх доведеться встановлювати більше, а це не завжди практично.

Які бувають гнучкі панелі

Існує два основні типи таких панелей. Перший — повністю гнучкі моделі. Вони дуже легкі, тонкі й можуть помітно згинатися або навіть згортатися.

Другий тип — напівгнучкі панелі. Вони міцніші, але згинаються менше, зазвичай приблизно до 30 градусів. Саме їх частіше використовують на автодомах, човнах і невеликих автономних об'єктах.

Такі панелі добре підходять для невеликих задач: заряджання смартфонів і ноутбуків, живлення освітлення, роботи компактних холодильників, кемпінгового обладнання або резервного живлення під час відключень.

Типова гнучка панель видає близько 100-200 Вт. Для порівняння, повноцінному будинку може знадобитися система на 3000-6000 Вт або більше. Саме тому гнучкі панелі краще розглядати як допоміжне джерело енергії, а не повну заміну домашній сонячній станції.

Гнучкі панелі можуть працювати взимку й у похмуру погоду, бо їм потрібне денне світло, а не лише прямі сонячні промені, але ефективність у таких умовах знижується приблизно на 10-30% або більше залежно від погоди, кута нахилу й чистоти поверхні.

Також важливо стежити, щоб на панелях не накопичувався сніг, бруд або лід, бо навіть часткове затінення може сильно зменшити вироблення електроенергії.

Раніше Новини.LIVE писали, що китайські дослідники створили незвичний матеріал на основі деревини, який може не лише поглинати сонячне світло, а й накопичувати тепло та виробляти електроенергію після заходу сонця. Таку технологію розглядають як перспективне рішення для охолодження електроніки, підвищення енергоефективності будівель і створення автономних джерел живлення.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Європі дедалі популярнішими стають компактні сонячні панелі, які можна підключати безпосередньо до звичайної домашньої розетки. Такий формат спрощує встановлення, не потребує складного монтажу й дозволяє частково покривати побутове споживання електроенергії.