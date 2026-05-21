В Украине хотят изменить правила продажи электроэнергии из домашних СЭС

Солнечная панель на крыше здания. Фото: кадр с видео/YouTube

В Украине готовят новые правила для владельцев домашних солнечных электростанций. Если предложенные изменения будут приняты, продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу можно будет не в любое время суток, а только в определенные часы.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что предлагает изменить НКРЭКУ

Одна из главных новаций касается графика выкупа электроэнергии по "зеленому" тарифу. Сейчас такую электроэнергию могут выкупать в течение всех суток, но после изменений продажа будет ограничена конкретными временными промежутками.

Согласно проекту постановления, с 1 апреля по 31 октября электроэнергию, производимую домашними СЭС, будут покупать с 04:00 до 23:00.

В зимний период, с 1 ноября по 31 марта, этот промежуток будет короче — с 06:00 до 21:00.

Читайте также:

То есть владельцы солнечных панелей больше не смогут продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу в любое время суток, если документ будет принят в предложенном виде.

Что изменится для систем накопления энергии

Отдельно НКРЭКУ предлагает расширить возможности для владельцев и управляющих систем накопления энергии. Речь идет о больших аккумуляторах, позволяющих сохранять электроэнергию, производимую солнечными панелями.

Сейчас такие участники могут продавать электроэнергию преимущественно на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. То есть фактически речь идет о продаже крупным предприятиям, поставщикам или трейдерам.

После смен они смогут продавать электроэнергию напрямую обычным потребителям, если оборудование подключено к сети облэнерго. Это может сделать рынок накопителей более доступным и для бизнеса, и для населения.

Что будет с владельцами СЭС без "зеленого" тарифа

Проект также затрагивает владельцев домашних солнечных электростанций и ветроустановок, работающих не по "зеленому" тарифу.

Сейчас они фактически не получают реальных денег за проданную электроэнергию. Денежные средства зачисляются на специальный счет и используются для оплаты электричества тогда, когда станция производит меньше, чем нужно домохозяйству.

То есть работает система взаимозачета: переизбыток энергии засчитывается в счет будущего потребления.

Если новые правила будут приняты, таким владельцам обещают выплачивать реальные средства за проданную электроэнергию. Выплата должна поступать не позднее 15 числа месяца, наступающего после месяца продажи.

Ранее Новини.LIVE писали, что портативные солнечные панели только на первый взгляд кажутся максимально простыми в использовании. На самом деле, их производительность сильно зависит от расположения, угла наклона, тени и даже пыли на поверхности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что китайские исследователи создали необычный материал на основе древесины, который может не только поглощать солнечный свет, но и накапливать тепло и производить электроэнергию после заката. Такая технология рассматривается как перспективное решение для охлаждения электроники, повышения энергоэффективности зданий и создания автономных источников питания.