Помогают ли солнечные панели экономить: мужчина поделился опытом

Солнечные панели на крыше здания.

Домашние солнечные панели могут помочь уменьшить счета за электроэнергию, особенно в теплый сезон, когда растет потребление через кондиционеры, холодильники и другую технику. Мужчина поделился своей историей об экспериментах с солнечной энергией.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Какую систему установили для эксперимента

Для эксперимента использовали портативную электростанцию Anker Solix F3800 Plus емкостью 3,84 кВт-ч. Она работает как промежуточный вариант между бензиновым генератором, домашней системой резервного питания и большой портативной батареей.

К станции подключили две солнечные панели общей мощностью 820 Вт. Такая система не заменяет полноценную крышную СЭС, но может питать часть бытовой техники и помогать во время отключений света.

Самый простой сценарий — подключить к станции конкретный прибор напрямую. Например, можно поставить электростанцию в удобном месте, подключить к ней солнечные панели, а через удлинитель запитать холодильник.

Полноразмерный холодильник типа side-by-side в среднем потребляет примерно 25-67 кВт-ч в месяц. Если часть или весь этот объем перекрыть солнечной энергией, можно уменьшить расходы на электричество.

Сколько энергии можно получить и сэкономить

При хорошем освещении, ясной погоде и правильном размещении панелей система на 820 Вт может производить в среднем около 3,7 кВт-ч в день. При благоприятных условиях этот показатель может вырасти примерно до 5 кВт-ч в день.

В месячном пересчете это может дать до 110-150 кВт-ч, в зависимости от погоды, сезона, угла установки панелей и фактического потребления.

Если система вырабатывает около 130 кВт-ч в месяц, она может покрыть значительную часть базового потребления отдельных приборов. Например, холодильника, освещения, зарядки гаджетов, роутера или части мелкой техники.

В США автор эксперимента оценил потенциальную экономию на питании одного большого холодильника примерно до 20 долларов в месяц, или до 240 долларов в год. В каждой стране реальная экономия будет зависеть от тарифов на электроэнергию и режима использования техники.

Может ли такая система полностью обеспечить дом

Система с двумя панелями на 820 Вт может быть полезной для основных нужд, но полностью питать весь дом она сможет только при очень умеренном потреблении. Если ежедневные расходы электроэнергии ниже средней выработки солнечной системы, часть потребностей действительно можно перекрывать солнцем.

Однако кондиционеры, бойлеры, электроплиты, обогреватели и другая мощная техника быстро исчерпывают запас батареи. Для полной автономности нужна значительно большая система с большим количеством панелей и накопителей.

