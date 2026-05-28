Що можна живити від портативних сонячних панелей: експерти назвали 7 пристроїв

Портативні сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Портативні сонячні панелі можуть живити не всю техніку, а переважно пристрої з помірним енергоспоживанням. Для стабільної роботи більшості гаджетів зазвичай потрібна не лише панель, а й портативна електростанція або акумулятор.

Про те, які пристрої можна заживити від портативних сонячних панелей, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Смартфони та планшети

Смартфони й планшети — найочевидніші пристрої для заряджання від сонячної енергії. Для прямого заряджання зазвичай достатньо панелей невеликої потужності — приблизно від 10 до 40 Вт.

Від таких панелей також можна заряджати пристрої зі схожим енергоспоживанням: камери, павербанки та інші компактні гаджети.

Ноутбуки

Ноутбуки споживають значно більше енергії, ніж смартфони. Залежно від моделі їхнє споживання може становити від 25 до 120 Вт.

Читайте також:

Для заряджання ноутбука важлива не лише потужність сонячної панелі, а й можливості портативної електростанції. Компактної станції приблизно на 300 Вт може вистачити для живлення ноутбука та кількох невеликих пристроїв.

Портативні проєктори та невеликі телевізори

Невеликі телевізори та проєктори також можна живити від портативної сонячної системи. 24-дюймові LED-телевізори зазвичай споживають близько 20-30 Вт, а деякі енергоефективні моделі — ще менше.

32-дюймові телевізори потребують більше енергії — приблизно 45-50 Вт. Навіть якщо додати LED-проєктор із низьким споживанням, стримінгову приставку та одну-дві Bluetooth-колонки, така система все ще може працювати від інвертора потужністю 300-500 Вт.

Starlink Mini та Wi-Fi-роутери

Starlink Mini у робочому режимі споживає приблизно 20-40 Вт. Це означає, що навіть невеликий акумулятор місткістю близько 200 Вт-год може забезпечити інтернет-з'єднання на кілька годин.

Звичайні 4G- і 5G-роутери зазвичай потребують ще менше енергії. Тому портативні сонячні панелі разом із електростанцією можуть бути корисними для підтримки зв'язку під час поїздок, відключень світла або роботи поза домом.

Світлодіодні ліхтарі та гірлянди

Світлодіодне освітлення належить до найекономніших пристроїв для сонячного живлення. LED-гірлянди та ліхтарі на постійному струмі споживають настільки мало енергії, що їхнє навантаження може майже не відображатися на дисплеї портативної станції.

Панель потужністю 100-200 Вт разом з акумулятором на 200 Вт-год може забезпечити кілька вечорів освітлення. Це працює навіть за неідеальних умов, якщо батарея встигає накопичити достатньо заряду.

Мініхолодильники з 12-вольтовим компресором

12-вольтовий мініхолодильник може бути одним із найбільш енергомістких пристроїв у портативному сонячному комплекті. Водночас такі моделі спеціально розраховані на роботу від акумуляторів.

На відміну від звичайних побутових холодильників, компресори в 12-вольтових моделях працюють циклічно: вмикаються й вимикаються, а не споживають енергію постійно. За сприятливих умов для такого холодильника може вистачити портативної сонячної панелі потужністю близько 100 Вт.

Апарати CPAP

Апарати CPAP зазвичай споживають від 30 до 60 Вт під час нормальної роботи. Моделі з додатковими функціями, зокрема з підігрівом зволожувача, можуть потребувати 70-90 Вт, а під час запуску — до 100 Вт.

Такі показники вкладаються в можливості інвертора потужністю 300-500 Вт. У цьому випадку головним обмеженням буде не потужність інвертора, а місткість акумулятора портативної електростанції.

Раніше Новини.LIVE писали, що домашні сонячні електростанції стають дедалі актуальнішими, але багато користувачів досі не розглядають їх серйозно через поширені страхи та застарілі уявлення. Насправді сучасні панелі стали доступнішими й міцнішими, а їхня користь може проявлятися не лише в менших рахунках за електроенергію, а й у більшій енергетичній автономності.

Також Новини.LIVE розповідали, що портативні сонячні панелі лише здаються простими у використанні. На практиці їхня продуктивність сильно залежить від розміщення, кута нахилу, тіні та навіть пилу на поверхні.