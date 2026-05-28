Что можно питать от портативных солнечных панелей: эксперты назвали 7 устройств

Портативные солнечные панели могут питать не всю технику, а преимущественно устройства с умеренным энергопотреблением. Для стабильной работы большинства гаджетов обычно нужна не только панель, но и портативная электростанция или аккумулятор.

О том, какие устройства можно запитать от портативных солнечных панелей, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Смартфоны и планшеты

Смартфоны и планшеты — самые очевидные устройства для зарядки от солнечной энергии. Для прямой зарядки обычно достаточно панелей небольшой мощности — примерно от 10 до 40 Вт.

От таких панелей также можно заряжать устройства с похожим энергопотреблением: камеры, павербанки и другие компактные гаджеты.

Ноутбуки

Ноутбуки потребляют значительно больше энергии, чем смартфоны. В зависимости от модели их потребление может составлять от 25 до 120 Вт.

Для зарядки ноутбука важна не только мощность солнечной панели, но и возможности портативной электростанции. Компактной станции примерно на 300 Вт может хватить для питания ноутбука и нескольких небольших устройств.

Портативные проекторы и небольшие телевизоры

Небольшие телевизоры и проекторы также можно питать от портативной солнечной системы. 24-дюймовые LED-телевизоры обычно потребляют около 20-30 Вт, а некоторые энергоэффективные модели — еще меньше.

32-дюймовые телевизоры требуют больше энергии — примерно 45-50 Вт. Даже если добавить LED-проектор с низким потреблением, стриминговую приставку и одну-две Bluetooth-колонки, такая система все еще может работать от инвертора мощностью 300-500 Вт.

Starlink Mini и Wi-Fi-роутеры

Starlink Mini в рабочем режиме потребляет примерно 20-40 Вт. Это означает, что даже небольшой аккумулятор емкостью около 200 Вт-ч может обеспечить интернет-соединение на несколько часов.

Обычные 4G- и 5G-роутеры обычно требуют еще меньше энергии. Поэтому портативные солнечные панели вместе с электростанцией могут быть полезными для поддержания связи во время поездок, отключений света или работы вне дома.

Светодиодные фонари и гирлянды

Светодиодное освещение относится к самым экономным устройствам для солнечного питания. LED-гирлянды и фонари на постоянном токе потребляют настолько мало энергии, что их нагрузка может почти не отображаться на дисплее портативной станции.

Панель мощностью 100-200 Вт вместе с аккумулятором на 200 Вт-ч может обеспечить несколько вечеров освещения. Это работает даже при неидеальных условиях, если батарея успевает накопить достаточно заряда.

Минихолодильники с 12-вольтовым компрессором

12-вольтовый минихолодильник может быть одним из самых энергоемких устройств в портативном солнечном комплекте. В то же время такие модели специально рассчитаны на работу от аккумуляторов.

В отличие от обычных бытовых холодильников, компрессоры в 12-вольтовых моделях работают циклично: включаются и выключаются, а не потребляют энергию постоянно. При благоприятных условиях для такого холодильника может хватить портативной солнечной панели мощностью около 100 Вт.

Аппараты CPAP

Аппараты CPAP обычно потребляют от 30 до 60 Вт при нормальной работе. Модели с дополнительными функциями, в частности с подогревом увлажнителя, могут потребовать 70-90 Вт, а при запуске — до 100 Вт.

Такие показатели укладываются в возможности инвертора мощностью 300-500 Вт. В этом случае главным ограничением будет не мощность инвертора, а емкость аккумулятора портативной электростанции.

