Солнечные электростанции в Тибете неожиданно пригодились местным фермерам

Ферма солнечных панелей в Тибете. Фото: Reuters

Большие солнечные электростанции в Тибете не только производят чистую энергию, но и меняют условия для почвы и растительности. На отдельных площадках это позволило местным фермерам использовать территории под панелями для выпаса овец.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как солнечные панели изменили пустынную местность

Китай активно инвестирует в солнечную энергетику, хотя и остается одним из крупнейших потребителей угля в мире. Один из самых масштабных проектов — Gonghe Photovoltaic Park на Тибетском плато.

Солнечная ферма занимает около 420 квадратных километров. Это примерно в семь раз больше площади Манхэттена.

Панели постепенно изменили условия в пустынной местности. Они создают тень, уменьшают влияние прямого солнца на почву и формируют более благоприятные условия для роста растений под ними.

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Территория под панелями получает меньше прямого перегрева, а почва может лучше сохранять влагу. Поэтому в отдельных зонах появляется больше растительности.

Этот эффект стал важным не только для экосистемы, но и для местных жителей. На другой солнечной ферме в регионе, Talatan Solar Park, заключили договоренность с фермерами, которая позволяет выпасать овец на территории станции.

Такой подход называют solar grazing. Овцы выполняют роль естественной "команды по уходу" за территорией: они поедают траву под панелями и не дают ей вырастать слишком высоко.

Это важно, потому что высокая трава может затенять панели или создавать риск возгорания. Овцы легко проходят между опорами и панелями, поэтому в некоторых условиях работают эффективнее газонокосилок.

Для фермеров это также дополнительный источник дохода. Они могут использовать территории солнечных электростанций для выпаса скота, не тратя отдельные площади.

Какие еще преимущества могут иметь солнечные фермы

Главная цель солнечных электростанций — производство чистой энергии и уменьшение зависимости от ископаемого топлива, но такие проекты могут иметь и дополнительные экологические и экономические эффекты.

Отдельные исследования показывали, что почва под солнечными установками может становиться здоровее, что способствует биоразнообразию. Солнечная энергетика также может уменьшать загрязнение воздуха, снижать затраты на энергию и создавать рабочие места.

Ранее Новини.LIVE писали, что при установке солнечных панелей важно учитывать не только среднее потребление электроэнергии, но и возможные пиковые нагрузки. Именно для этого используют правило 20%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что домашние солнечные электростанции становятся все более актуальными, но часть пользователей до сих пор не рассматривает их серьезно из-за распространенных страхов и устаревших представлений. Современные панели стали доступнее и прочнее, а их польза может проявляться не только в экономии на счетах за электроэнергию.