У Німеччині масово встановлюють ефективнішу альтернативу сонячним панелям

Сонячний колектор. Фото: кадр з відео/YouTube

У Німеччині зростає популярність сонячних колекторів, які використовують енергію сонця для виробництва тепла. Їхня ефективність може сягати 80-90%, тоді як звичайні фотоелектричні панелі перетворюють на електроенергію приблизно близько 20% сонячної енергії.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Radio ZET.

Чому сонячні колектори знову привернули увагу

Фотовольтаїка вже багато років асоціюється з найпопулярнішим способом використання сонячної енергії. У Польщі саме сонячні панелі домінують серед малих установок відновлюваної енергетики й становлять майже весь цей сегмент.

Однак ще у 2011-2012 роках ситуація мала інший вигляд. Тоді в Польщі активно встановлювали сонячні колектори, які також називають соларами. У 2011 році їхні продажі зросли більш ніж на 70%, а загальна площа встановлених і використовуваних колекторів сягнула 909 тис. кв. м.

Тоді сонячні колектори стали однією з ключових технологій ВДЕ в країні. Значну роль у цьому відіграли програми підтримки та доплати.

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Чим відрізняються сонячні колектори від фотопанелей

Сонячні панелі виробляють електроенергію, яку можна використовувати для живлення побутових приладів, заряджання акумуляторів або роботи теплових насосів.

Сонячні колектори працюють інакше. Вони перетворюють енергію сонця не на електрику, а на тепло. Найчастіше їх використовують для підігріву води.

Саме тому ці технології не завжди є прямими конкурентами. Вони можуть доповнювати одна одну: фотоелектричні панелі дають електроенергію, а колектори забезпечують гарячу воду.

Чому Німеччина активно встановлює колектори

У Німеччині сонячні колектори залишаються значно популярнішими, ніж у Польщі. Німецький ринок цієї технології вважається одним із найбільших у Європі.

Для порівняння, у Німеччині встановлено близько 22 млн кв. м сонячних колекторів. У Польщі на кінець 2023 року працювало лише близько 3,5 млн кв. м таких установок.

Популярність колекторів у Німеччині пов'язують із розвитком концепції сонячних будинків. У таких будівлях щонайменше 65% потреби в теплі має покриватися за рахунок сонячної енергії.

Одна з головних переваг сонячних колекторів — висока ефективність. Вона може становити приблизно 80-90%, якщо йдеться про перетворення сонячної енергії на тепло.

Для порівняння, ефективність традиційних фотоелектричних панелей зазвичай значно нижча й становить близько 20%, але ці показники не означають, що одна технологія завжди краща за іншу, адже вони виконують різні завдання.

Колектори ефективні для нагрівання води, тоді як фотопанелі універсальніші, бо виробляють електроенергію для різних потреб будинку.

У Німеччині сонячні колектори часто не протиставляють фотопанелям. Навпаки, в багатьох домашніх мікроустановках ці рішення поєднують.

У нових проєктах солари можуть працювати разом із фотоелектричними панелями, тепловими насосами та накопичувачами енергії. Завдяки цьому сонячну енергію використовують одночасно для виробництва тепла й електрики.

Такому підходу сприяють і державні програми підтримки. У Німеччині доплати на такі рішення можуть покривати значну частину витрат.

Де колектори працюють найкраще

Сонячні колектори найкраще підходять там, де протягом більшої частини року є висока потреба в гарячій воді. Це можуть бути великі домогосподарства, пансіонати, спортивні об'єкти або інші будівлі з постійним споживанням теплої води.

Для звичайного приватного будинку їхня доцільність залежить від кількості мешканців, способу опалення, витрат на гарячу воду та доступних програм підтримки. Саме тому перед встановленням важливо порівняти не лише ефективність, а й реальний сценарій використання.

Раніше Новини.LIVE писали, що нові фотоелектричні панелі можуть імітувати дахову черепицю, цегляну кладку та фасадні матеріали. Це відкриває більше можливостей для використання сонячної енергії в історичних будівлях і районах, де звичайні чорні панелі часто не дозволяють встановлювати через вимоги до зовнішнього вигляду.

Також Новини.LIVE розповідали, що великі сонячні електростанції в Тибеті не лише виробляють чисту енергію, а й можуть змінювати умови для ґрунту та рослинності. На окремих майданчиках це дозволило місцевим фермерам використовувати території під панелями для випасу овець.