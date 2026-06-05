Сонячні панелі навчилися маскувати під черепицю й цеглу: як працює нова технологія

Встановлення сонячних панелей. Фото: кадр з відео/YouTube

Нові фотоелектричні панелі можуть імітувати дахову черепицю, цегляну кладку та фасадні матеріали. Це відкриває шлях до використання сонячної енергії в історичних будівлях і районах, де звичайні чорні панелі часто не дозволяють встановлювати через вимоги до зовнішнього вигляду.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Energies Media.

Чому звичайні сонячні панелі підходять не всюди

Сучасна інфраструктура споживає дедалі більше електроенергії. Будівлі оснащують системами автоматизації, IoT-датчиками, мережами передавання даних і технологіями штучного інтелекту, які потребують стабільного живлення.

Водночас перехід на сонячну енергію ускладнюється в історичних зонах. У багатьох містах старі будівлі захищені культурними або місцевими правилами, а їхній зовнішній вигляд не можна змінювати без обмежень.

Класичні сонячні панелі мають темний і сучасний вигляд, який може різко контрастувати зі старовинною черепицею, каменем або цегляною кладкою. Через це їх не завжди дозволяють встановлювати на історичних спорудах.

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Дослідники Fraunhofer ISE додали до своїх сонячних розробок технологію ShadeCut. Вона дозволяє створювати панелі, які зовні нагадують цеглу, дахову черепицю або фасадні матеріали.

Суть рішення полягає в нанесенні спеціальних кольорових плівок на фотоелектричні елементи. Завдяки цьому сонячна панель не має вигляд традиційної чорної пластини, а може візуально зливатися з архітектурою будівлі.

Така технологія дає змогу використовувати сонячну енергію там, де раніше вона була небажаною через естетичні або регуляторні обмеження.

Для ShadeCut використовують технологію MorphoColor, натхненну структурою крил метеликів Morpho. Їхній колір виникає не лише через пігмент, а завдяки мікроскопічним структурам, які по-особливому взаємодіють зі світлом.

У плівках застосовують мікроскопічні 3D-структури, що відбивають вузькі діапазони світлових хвиль. Геометричні візерунки в кольоровому шарі створюють за допомогою високоточних лазерів.

Плівка залишається достатньо прозорою, щоб сонячне світло проходило до фотоелементів під нею. Тому панелі можуть зберігати зовнішній вигляд будівельного матеріалу й водночас виробляти електроенергію.

Наскільки ефективні замасковані панелі

За даними розробників, ShadeCut може виробляти майже 95% потужності, яку дає традиційна чорна сонячна панель. Це важливо, бо декоративні або кольорові сонячні рішення часто втрачають частину ефективності через додаткові шари.

У цьому випадку технологія намагається поєднати зовнішню сумісність з архітектурою та реальну енергетичну користь. Для історичних будівель це може стати компромісом між збереженням вигляду й переходом на відновлювану енергію.

У світі є понад 1200 об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, а ще мільйони історичних будівель захищені місцевими нормами. Такі споруди важливі для культурної пам'яті, міської ідентичності, туризму та економіки.

Водночас вони теж потребують енергії, а модернізація їхніх систем живлення часто складна через вимоги до збереження автентичного вигляду. Замасковані сонячні панелі можуть допомогти інтегрувати чисту енергію без помітного втручання в архітектуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що великі сонячні електростанції в Тибеті не лише виробляють чисту енергію, а й змінюють умови для ґрунту та рослинності. На окремих майданчиках це дало місцевим фермерам змогу використовувати території під панелями для випасу овець.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час встановлення сонячних панелей важливо враховувати не лише середнє споживання електроенергії, а й можливі пікові навантаження. Саме для цього використовують правило 20%, яке передбачає запас потужності понад звичні потреби будинку, щоб система стабільніше працювала в моменти підвищеного споживання.