Солнечные панели научились маскировать под черепицу и кирпич: как работает новая технология

Установка солнечных панелей. Фото: кадр из видео/YouTube

Новые фотоэлектрические панели могут имитировать черепицу, кирпичную кладку и фасадные материалы. Это открывает путь к использованию солнечной энергии в исторических зданиях и районах, где обычные черные панели часто не позволяют устанавливать из-за требований к внешнему виду.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Energies Media.

Почему обычные солнечные панели подходят не везде

Современная инфраструктура потребляет все больше электроэнергии. Здания оснащают системами автоматизации, IoT-датчиками, сетями передачи данных и технологиями искусственного интеллекта, которые требуют стабильного питания.

В то же время переход на солнечную энергию усложняется в исторических зонах. Во многих городах старые здания защищены культурными или местными правилами, а их внешний вид нельзя менять без ограничений.

Классические солнечные панели имеют темный и современный вид, который может резко контрастировать со старинной черепицей, камнем или кирпичной кладкой. Из-за этого их не всегда разрешают устанавливать на исторических сооружениях.

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Исследователи Fraunhofer ISE добавили к своим солнечным разработкам технологию ShadeCut. Она позволяет создавать панели, которые внешне напоминают кирпич, черепицу или фасадные материалы.

Суть решения заключается в нанесении специальных цветных пленок на фотоэлектрические элементы. Благодаря этому солнечная панель не выглядит традиционной черной пластиной, а может визуально сливаться с архитектурой здания.

Такая технология позволяет использовать солнечную энергию там, где раньше она была нежелательной из-за эстетических или регуляторных ограничений.

Для ShadeCut используют технологию MorphoColor, вдохновленную структурой крыльев бабочек Morpho. Их цвет возникает не только из-за пигмента, а благодаря микроскопическим структурам, которые по-особенному взаимодействуют со светом.

В пленках применяют микроскопические 3D-структуры, отражающие узкие диапазоны световых волн. Геометрические узоры в цветном слое создают с помощью высокоточных лазеров.

Пленка остается достаточно прозрачной, чтобы солнечный свет проходил к фотоэлементам под ней. Поэтому панели могут сохранять внешний вид строительного материала и одновременно производить электроэнергию.

Насколько эффективны замаскированные панели

По данным разработчиков, ShadeCut может производить почти 95% мощности, которую дает традиционная черная солнечная панель. Это важно, потому что декоративные или цветные солнечные решения часто теряют часть эффективности из-за дополнительных слоев.

В этом случае технология пытается совместить внешнюю совместимость с архитектурой и реальную энергетическую пользу. Для исторических зданий это может стать компромиссом между сохранением вида и переходом на возобновляемую энергию.

В мире есть более 1200 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а еще миллионы исторических зданий защищены местными нормами. Такие сооружения важны для культурной памяти, городской идентичности, туризма и экономики.

В то же время они тоже нуждаются в энергии, а модернизация их систем питания часто сложная из-за требований к сохранению аутентичного вида. Замаскированные солнечные панели могут помочь интегрировать чистую энергию без заметного вмешательства в архитектуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что большие солнечные электростанции в Тибете не только производят чистую энергию, но и меняют условия для почвы и растительности. На отдельных площадках это дало местным фермерам возможность использовать территории под панелями для выпаса овец.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при установке солнечных панелей важно учитывать не только среднее потребление электроэнергии, но и возможные пиковые нагрузки. Именно для этого используют правило 20%, которое предусматривает запас мощности сверх привычных потребностей дома, чтобы система стабильно работала в моменты повышенного потребления.