В Германии массово устанавливают более эффективную альтернативу солнечным панелям

Солнечный коллектор. Фото: кадр из видео/YouTube

В Германии растет популярность солнечных коллекторов, которые используют энергию солнца для производства тепла. Их эффективность может достигать 80-90%, тогда как обычные фотоэлектрические панели превращают в электроэнергию примерно около 20% солнечной энергии.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Radio ZET.

Почему солнечные коллекторы снова привлекли внимание

Фотовольтаика уже много лет ассоциируется с самым популярным способом использования солнечной энергии. В Польше именно солнечные панели доминируют среди малых установок возобновляемой энергетики и составляют почти весь этот сегмент.

Однако еще в 2011-2012 годах ситуация выглядела иначе. Тогда в Польше активно устанавливали солнечные коллекторы, которые также называют соларами. В 2011 году их продажи выросли более чем на 70%, а общая площадь установленных и используемых коллекторов достигла 909 тыс. кв. м.

Тогда солнечные коллекторы стали одной из ключевых технологий ВИЭ в стране. Значительную роль в этом сыграли программы поддержки и доплаты.

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Чем отличаются солнечные коллекторы от фотопанелей

Солнечные панели вырабатывают электроэнергию, которую можно использовать для питания бытовых приборов, зарядки аккумуляторов или работы тепловых насосов.

Солнечные коллекторы работают иначе. Они превращают энергию солнца не в электричество, а в тепло. Чаще всего их используют для подогрева воды.

Именно поэтому эти технологии не всегда являются прямыми конкурентами. Они могут дополнять друг друга: фотоэлектрические панели дают электроэнергию, а коллекторы обеспечивают горячую воду.

Почему Германия активно устанавливает коллекторы

В Германии солнечные коллекторы остаются значительно популярнее, чем в Польше. Немецкий рынок этой технологии считается одним из крупнейших в Европе.

Для сравнения, в Германии установлено около 22 млн кв. м солнечных коллекторов. В Польше на конец 2023 года работало лишь около 3,5 млн кв. м таких установок.

Популярность коллекторов в Германии связывают с развитием концепции солнечных домов. В таких зданиях не менее 65% потребности в тепле должно покрываться за счет солнечной энергии.

Одно из главных преимуществ солнечных коллекторов — высокая эффективность. Она может составлять примерно 80-90%, если речь идет о преобразовании солнечной энергии в тепло.

Для сравнения, эффективность традиционных фотоэлектрических панелей обычно значительно ниже и составляет около 20%, но эти показатели не означают, что одна технология всегда лучше другой, ведь они выполняют разные задачи.

Коллекторы эффективны для нагрева воды, тогда как фотопанели более универсальны, так как производят электроэнергию для различных нужд дома.

В Германии солнечные коллекторы часто не противопоставляют фотопанелям. Наоборот, во многих домашних микроустановках эти решения сочетают.

В новых проектах солары могут работать вместе с фотоэлектрическими панелями, тепловыми насосами и накопителями энергии. Благодаря этому солнечную энергию используют одновременно для производства тепла и электричества.

Такому подходу способствуют и государственные программы поддержки. В Германии доплаты на такие решения могут покрывать значительную часть расходов.

Где коллекторы работают лучше всего

Солнечные коллекторы лучше всего подходят там, где в течение большей части года есть высокая потребность в горячей воде. Это могут быть крупные домохозяйства, пансионаты, спортивные объекты или другие здания с постоянным потреблением теплой воды.

Для обычного частного дома их целесообразность зависит от количества жителей, способа отопления, расходов на горячую воду и доступных программ поддержки. Именно поэтому перед установкой важно сравнить не только эффективность, но и реальный сценарий использования.

Ранее Новини.LIVE писали, что новые фотоэлектрические панели могут имитировать черепицу, кирпичную кладку и фасадные материалы. Это открывает больше возможностей для использования солнечной энергии в исторических зданиях и районах, где обычные черные панели часто не позволяют устанавливать из-за требований к внешнему виду.

Также Новини.LIVE рассказывали, что большие солнечные электростанции в Тибете не только производят чистую энергию, но и могут менять условия для почвы и растительности. На отдельных площадках это позволило местным фермерам использовать территории под панелями для выпаса овец.